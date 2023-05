West Ham setzt sich durch. Foto: IMAGO/Shutterstock

Im Semifinale der Fußball-Conference-League haben sich West Ham United und der FC Basel in gute Ausgangspositionen für die Rückspiele in einer Woche gebracht. Die Londoner gewannen gegen AZ Alkmaar am Donnerstag nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Auch Basel drehte gegen die AC Fiorentina in der zweiten Hälfte die Partie und gewann ebenfalls mit 2:1. Der entscheidende Treffer von Zeki Amdouni fiel erst in der 92. Minute.

Die Fiorentina bestimmte vor Heimpublikum im Artemio-Franchi-Stadion in der ersten Hälfte über weite Strecken das Spiel. In der 25. Minute besorgte Arthur Cabral per Kopf die Führung für die Violetten, für den Brasilianer war es das siebente Tor in der Conference League. Basel gelang aber durch einen sehenswerten Alleingang von Andy Diouf (71.) der Ausgleich. In der Schlussphase fanden beide Teams Möglichkeiten vor. Amoundi, der kurz zuvor noch eine Chance ausgelassen hatte, setzte in der 92. Minute den Schlusspunkt.

Alkmaar war in London durch einen Weitschuss von Tijjani Reijnders (41.) am überraschten Alphonse Aréola vorbei in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel brachte ein verwandelter Elfmeter von Mohamed Said Benrahma (67.) zunächst das 1:1. Stürmer Michail Antonio (75.) wendete das Blatt und brachte die Engländer in Front, die den Vorsprung auch relativ sicher über die Zeit brachten. (APA, 11.5.2023)