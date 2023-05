Laut Polizei fließt der Verkehr bereits wieder. Im Kremser Stadtpark wurde von Fridays for Future ein Brunnen grün eingefärbt

Aktivisten und Aktivistinnen protestieren in Wien (Archivbild). Foto: REUTERS / LEONHARD FOEGER

Wien/Krems – Am Freitagmorgen blockierten Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation erneut den Verkehr in Wien. Wie "Heute" berichtete, war dieses Mal der Franz-Josefs-Kai auf Höhe der Schwedenbrücke betroffen. Die Polizei Wien teilte jedoch um kurz vor 8.30 Uhr auf Twitter mit, dass der Verkehr wieder fließe.

Die Letzte Generation selbst stellte am Freitagmorgen Fotos auf Twitter und teilte über die Plattform mit: "Während in den französischen Pyrenäen Felder bereits im Mai nicht mehr bewässert werden dürfen, verharren Nehammer und Kogler im tödlichen Weiter-so."

Brunnen im Kremser Stadtpark grün eingefärbt

Fridays-for-Future-Aktivisten haben den Brunnen im Kremser Stadtpark grün eingefärbt. Es handelt sich laut einer Aussendung vom Freitag um eine Reaktion auf das "Greenwashing" der Stadt. Kritik wurde am Ausbau der B37 geübt. An Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) erging die Aufforderung, sich gegen das Vorhaben zu stellen.

"Während die Stadt zur zweiten Kremser Klimakonferenz lädt, hat sie die richtungsweisenden Entscheidungen bereits getroffen", so Fridays for Future. Der gemeinsam mit dem Land Niederösterreich fixierte, 14 Millionen Euro schwere Ausbau der B37 gehe in die falsche Richtung. (red, APA, 12.5.2023)