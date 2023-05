Aktivisten und Aktivistinnen protestieren in Wien (Archivbild). Foto: REUTERS / LEONHARD FOEGER

Am Freitagmorgen blockierten Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation erneut den Verkehr in Wien. Wie "Heute" berichtete, handelte es sich dieses Mal örtlich um den Franz Josefs Kai auf Höhe der Schwedenbrücke. Die Polizei Wien teilte um kurz vor 8.30 Uhr auf Twitter mit, dass der Verkehr wieder fließe.

Die Letzte Generation selbst teilte am Freitagmorgen Fotos via Twitter und teilte über die Plattform mit: "Während in den französischen Pyrenäen Felder bereits im Mai nicht mehr bewässert werden dürfen, verharren Nehammer und Kogler im tödlichen Weiter-so." (red, 12.5.2023)