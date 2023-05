Patricia Arquette und Weruche Opia, wieder einmal in heller Aufregung. "High Desert" geht am 17. Mai auf Apple TV+ online. Foto: Apple TV+

Die Familienparty hat gerade begonnen, die Gäste sind eingetroffen, freuen sich über das Wiedersehen, die Kinder plantschen im Pool, erste Drinks werden gereicht. Die Stimmung ist super! Nur leider bleibt es nicht dabei. Denn im nächsten Moment stehen bewaffnete Uniformierte vor der Tür. Dass ein Teil der bis vor kurzem fröhlich Feiernden gleich weiß, warum, gehört zu den Überraschungsmomenten von "High Desert". Panikartig werden Pakete weißen und braunen Inhalts zusammengerafft und entsorgt. Es hilft nichts. Die Party für Gastgeberin Peggy (Patricia Arquette) und ihren Mann (Matt Dillon) ist vorerst vorbei. Happy Thanksgiving!

Worum es geht

Zehn Jahre später ist Peggy in der Wüste gelandet. In einer künstlichen Stadt, in der den Gästen billige Westernromantik – Salonschlägerei! – vorgespielt wird. Für die resolute Peggy ist das kein Problem, es gibt Schlimmeres, als mit Platzpatronen um sich zu ballern. Die Verwandtschaft sieht das anders: "Du brauchst einen Job", raten Bruder und Schwester mit säuerlicher Fürsorgepflicht und ignorieren die Tatsache, dass Peggy um ihre beste Freundin, die verstorbene Mum, trauert und außerdem auf Methadon ist, ja, es lief schon besser.

Ein neuer Anfang muss her, und ein paar Zufälle später ist Peggy naturtalentierte Privatdetektivin in einem furiosen kuriosen Fall.

Wer hat's gemacht?

Nancy Fichman, Katie Ford und Jennifer Hoppe schufen das Skript für diese schräge Tour de Force, die sich in die Untiefen des amerikanischen Mittelstands begibt und ihn ordentlich aushebelt. Zum Auftakt von "High Desert" gehen am 17. Mai drei von acht Folgen auf Apple TV+ online. Der Rest folgt im Wochentakt.

Als "Gegenkultur-Komödie mit all diesen Höhen und Tiefen" bezeichnet Patricia Arquette "High Desert". Peggy versuche, "sich durchzuschlagen und all ihre Fähigkeiten einzusetzen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und etwas Geld zu verdienen. Sie gehört zu den Menschen, die in dieser Randwelt der Wüste leben. Dorthin zieht es viele Menschen, die das Leben ein wenig anders sehen." In weiteren Hauptrollen spielen neben Arquette und Dillon Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters und Rupert Friend.

Muss man es gesehen haben?

Ein absurder Fall, skurrile Begegnungen, dazu liebreizende Familien- und andere Bande mit einem Batzen Emotion – hell of a ride! Das liegt natürlich hauptsächlich an Patricia Arquette, die wie eine wilde Hummel um ihre Mitmenschen kreist und zeigt, dass Lösungen auch im Chaos möglich sind. Schon klar, Arquette ist nicht Jennifer Coolidge, auf deren Spuren sie hier ein wenig wandelt, und "High Desert" hat nicht das Format von "White Lotus", aber für Fans von Arquette ist die Serie ein Muss. Und wer ist das nicht? (Doris Priesching, 16.5.2023)