Der Richter in London hat die Urteilsverkündung noch einmal vertagt und entscheidet am 5. Juni. Weinzierls Anwälte haben neue Dokumente aus der Schweiz ins Spiel gebracht

Peter Weinzierl beteuert seine Unschuld, der Richter in London entscheidet Anfang Juni über seine Auslieferung. Foto: APA/Neubauer

Am 5. Juni soll es so weit sein – da wird Richter Paul Goldspring im Londoner Magistrates' Court über das weitere Schicksal von Peter Weinzierl entscheiden. Die USA haben ja die Auslieferung des früheren Vorstandschefs der früheren Meinl Bank beantragt, sie werfen ihm, einem weiteren Ex-Manager der Bank und Julius Meinl V. Geldwäsche und Bestechung vor. Sie seien in die Machenschaften des brasilianischen Mischkonzerns Odebrecht involviert gewesen, der sich Aufträge mit Millionen an Schmiergeldzahlungen erkauft hatte. Das Vehikel dafür sei die Meinl Bank Antigua gewesen, die früher der Meinl Bank gehört hatte und dann (wie man heute weiß) an Odebrecht-Strohmänner verkauft wurde.

Weinzierl und die übrigen Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe der US-Justiz, und für sie alle gilt die Unschuldsvermutung. Der frühere Banker war vor rund zwei Jahren bei einem Aufenthalt in London auf Basis eines internationalen Haftbefehls festgenommen worden und ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, allerdings mit Auflagen. In den USA drohen dem 57-Jährigen bei einer Verurteilung bis zu 70 Jahre Haft.

Dokumente aus der Schweiz

Eigentlich wollte der Richter sein Urteil bereits am 20. April verkünden – aber Weinzierls Anwälte haben vor diesem Termin den Antrag gestellt, die Sache quasi neu aufzurollen, weil sie neue Erkenntnisse gewonnen hätten. Konkret ging es in der Anhörung am 20. April dann vor allem um die von Weinzierls Beratern "Swiss Documents" genannten Unterlagen, die sich auf einem Server in der Schweiz gefunden hätten und Daten und Unterlagen der Meinl Bank Antigua beinhalteten. Die Erkenntnisse aus diesen Unterlagen gehörten in die Entscheidung des Gerichts einbezogen, argumentierten Weinzierls Anwälte sinngemäß, wie DER STANDARD erfahren hat.

Die Unterlagen seien ihnen erst jetzt zugänglich geworden, und es fänden sich darin keine Weinzierl belastenden Mails oder andere Dokumente, wie es hieß. Weinzierl werde also nur durch Aussagen über Gespräche belastet, die vor vielen Jahren geführt worden seien, oder etwa durch einen mittlerweile verstorbenen Zeugen. Weder fänden sich in den Schweizer Unterlagen Hinweise auf Steuerhinterziehung, noch solche auf irgendwelche Diskussionen über etwaige Honorare für Weinzierl.

Urteil fast fertig

Der Richter war zu diesem Zeitpunkt allerdings mit seinem Urteil schon fast fertig, wie er den Anwesenden erklärte, 175 Seiten habe er schon geschrieben. Er löste die Angelegenheit, indem er ein weiteres Hearing (an dem Weinzierl nicht teilnehmen musste) einschob – und dabei entschied, sein Urteil am 5. Juni zu verkünden. Wie auch immer die Auslieferungsentscheidung am Magistrates' Court ausfällt – es wird danach wohl die zweite Instanz, der High Court, mit der Causa befasst werden.

Weinzierl selbst beteuerte jüngst in einem Interview mit dem "Kurier" seine Unschuld: "Die ganze Sache ist absurd." Die Amerikaner würden behaupten, er habe über alles Bescheid gewusst – wäre das wirklich der Fall gewesen, dann wären "wir jedenfalls die blödesten Geldwäscher der Geschichte", wie er meinte. Denn Geldwäsche begehe man "nicht aus Leidenschaft, sondern weil man ordentlich mitschneiden möchte", er habe aber keinen Cent bekommen und sei nie dabei gewesen. Auch er erwähnte neue Dokumente aus der Schweiz.

Meinl Bank wäre 100 Jahre alt

Der Odebrecht-Konzern war nach dem Auffliegen des riesigen Bestechungsskandals pleitegegangen, etliche Ex-Manager sagten als Kronzeugen aus und belasteten dabei eben auch die früheren Meinl-Banker. Ein US-Gericht verdonnerte den Konzern zu einer Geldstrafe von rund 2,6 Milliarden Dollar, von denen 2,4 Milliarden nach Brasilien flossen. Der Mischkonzern ging pleite, wurde später als Novonor neu gegründet.

Auch die vor genau hundert Jahren von der Unternehmerfamilie Meinl gegründete Meinl Bank – später Anglo Austrian Bank AAB – gibt es längst nicht mehr, sie wurde insolvent, nachdem ihr die EZB die Banklizenz entzogen hatte. Das Insolvenzverfahren läuft noch. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt rund um die Odebrecht-Causa gegen sieben Personen (darunter auch Weinzierl und Julius Meinl V.) und acht Verbände und geht dem Verdacht der Geldwäsche, Bestechung und Untreue nach. Auch da bestreiten die Beschuldigten die Vorwürfe, und es gilt die Unschuldsvermutung. (Renate Graber, 13.5.2023)