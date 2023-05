Mit "Who the Hell is Edgar?" sangen sich Teya & Salena am Donnerstag ins Finale. Gibt es bald zum dritten Mal einen österreichischen Sieg bei dem Wettbewerb?

Zweimal konnte Österreich bis jetzt den ESC für sich entscheiden. 1966 gewann Udo Jürgens in Luxemburg mit "Merci Chérie" den Wettbewerb und 2014 Conchita Wurst in Kopenhagen mit "Rise Like a Phoenix". Und nun stehen Teya & Salena mit "Who the Hell Is Edgar?" in Liverpool im Song-Contest-Finale. Ihr Song ist in der Fan-Community des ESC enorm beliebt und ist als kritischer Seitenhieb auf die Musikindustrie mit Augenzwinkern zu verstehen.

Wie schätzen Sie die Chancen des österreichischen Beitrags ein?

Wie finden Sie den Song?

Hat er Ihrer Meinung nach gute Chancen? Was macht für Sie einen guten ESC-Beitrag aus, und wer ist Ihr Favorit? Plaudern Sie im Forum! (wohl, 13.5.2023)