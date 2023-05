Fluoreszierende Koralle am Great Barrier Reef in der "Universum"-Doku "Einsatz am Great Barrier Reef" am 23. Mai um 20.15 Uhr. Foto: ORF/Les Gens Bien Productions

Wien – Der ORF widmet seinen zehnten "Mutter Erde"-Schwerpunkt dem Thema "Klima und Ernährung". Von 17. bis 30. Mai finden sich in allen ORF-Medien Beiträge über Klimawandel, Ernährung und Lebensmittelverschwendung, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Ziel sei es, Bewusstsein zu schaffen, Handlungsanleitungen zu liefern und Sorgen zu nehmen, sagte Pius Strobl, Corporate-Social-Responsibility-Chef im ORF.

"Wie wir uns ernähren, hat Auswirkungen weit über uns hinaus", hielt Andrea Johanides, Vorstandsmitglied von "Mutter Erde" und WWF-Österreich-Geschäftsführerin, fest. Sie machte darauf aufmerksam, dass 80 Prozent der globalen Entwaldung auf die Produktion von Lebensmittel zurückgehen, was letztlich auch für den Artenschutz relevant sei. Fleischkonsum allein mache die Hälfte der Treibhausgasemissionen im Ernährungsbereich aus – in Österreich sei dieser sehr hoch. Die Reduktion von tierischen Lebensmitteln sei ein "großer Hebel". Auch in puncto Lebensmittelverschwendung gebe es noch viel zu tun. Mehr als ein Drittel der Lebensmittel gehe entlang der Wertschöpfungskette verloren. Zehn Prozent der weltweiten Treibhausgase gehen auf diese Verschwendung zurück, erklärte Johanides.

Zehn "ZiB Magazin Klima"-Sonderausgaben

"Mutter Erde"-Geschäftsführerin Anita Malli meinte, hinter Lebensmittelverschwendung stecke oft der innere Schweinehund. Man müsse das Thema sensibel behandeln, auch auf humorvolles Erzählen setzen und zum Nachdenken anregen. Drei Werbespots, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, sollen das bewerkstelligen.

Strobl wies darauf hin, dass man mit dem multimedialen Schwerpunkt den Bildungsauftrag des ORF erfülle. In Kooperation mit diversen NGOs erreiche man so wohl wieder rund vier Millionen Menschen mit den diversen Programmpunkten. So sind im Rahmen des "Mutter Erde"-Schwerpunkts zehn "ZiB Magazin Klima"-Sonderausgaben geplant, die täglich kurz nach 20 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt werden. Eine "Dok1"-Neuproduktion ist unter dem Titel "Würmer, Larven, Laborfleisch: Mahlzeit, Österreich!" für 17. Mai um 20.15 Uhr angesetzt. Im Anschluss folgen drei Premieren, die sich der Frage widmen: "Wen dürfen wir essen?"

Universum-Spezial über "Klima wandelt Wildnis"

In ORF 2 steht eine neue "Universum"-Ausgabe zum "Einsatz am Great Barrier Reef" (23. Mai, 20.15 Uhr) an. Darin ist zu sehen, wie sich Wissenschafterinnen und Wissenschafter gegen das stark voranschreitende Korallensterben stemmen. Ein auf 100 Minuten verlängertes "Universum Spezial: Klima wandelt Wildnis" steht am 30. Mai an und befasst sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur. Abseits davon findet der Schwerpunkt Eingang in zahlreiche Sendungen wie der "Barbara Karlich Show", "Panorama", "Natur im Garten", "kulturMontag", "konkret", "Guten Morgen Österreich" oder auch im ORF-Kinderprogramm "Hallo Okidoki" und wird von den ORF-Landesstudios begleitet. Auf ORF 3 ist die Neuproduktion "Unser Wetter: Zwischen Dürre und Flut" (24. Mai) zu sehen, worin Menschen in Österreich zu Wort kommen, deren Alltag vom Wetter beeinflusst wird.

Schwerpunkt auch im Radio

Im Radiobereich ist "Fleisch ohne Tier" Thema der Ö1-"Hörbilder" am 20. Mai ab 9.05 Uhr. Behandelt wird darin das Boom-Geschäft mit pflanzlichen Alternativen in der Fleischindustrie. In den Ö1-"Radiogeschichten" (11.05 Uhr) am 25. Mai liest Christoph Maria Herbst aus "Wir sind das Klima! Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können" von Jonathan Safran Foer. Für FM4 hat Chris Cummins einen Tag bei einem jungen Paar verbracht, das im Burgenland eine Bio-Ziegenfarm führt und stellt sich die Frage, ob Fleisch je ökologisch produziert werden kann. Auch der vegetarische Starkoch Paul Ivic wird bei seiner Auswahl von Zutaten auf Märkten und Bauernhöfen in einer FM4-Sendung begleitet.

Studien und Ausstellung

Wie in den Vorjahren wurden rund um das Thema Klima Studien beauftragt, die im Mai und im Oktober präsentiert und auf muttererde.at zur Verfügung gestellt werden. Zum zehnjährigen Jubiläum ist zudem eine Ausstellung geplant, die im Herbst starten soll. Sie soll "große Umweltfragen aus zehn Jahren" der breiten Öffentlichkeit und vor allem Jugendlichen zugänglich machen.

Die Initiative "Mutter Erde" wurde 2014 vom ORF und führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und Spenden für Umweltschutzprojekte zu sammeln. (APA, 12.5.2023)