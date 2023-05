Jubel. Foto: USA TODAY Sports via Reuters/James Guillory

Die Carolina Hurricanes sind am Donnerstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) ins Finale der Eastern Conference eingezogen. Den Ausschlag gab ein 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils, die "best of seven"-Serie endete mit 4:1. Das entscheidende "Overtime"-Tor erzielte der Schwede Jesper Fast. Das Out New Jerseys könnte zu einer WM-Verstärkung der Schweiz führen, drei von vier Eidgenossen der Devils wollen beim Titelkampf dabei sein.

Die Hurricanes treffen im Conference-Finale entweder auf die Florida Panthers oder die Toronto Maple Leafs. Die Panthers führen in der Serie 3:1.

In der Western Conference übernahmen die Dallas Stars in der Serie gegen die Seattle Kraken erstmals die Führung. Sie gewannen 5:2 und haben nun dank der 3:2-Führung zwei Matchpucks in dieser Serie. Die nächste ist für die Nacht zum Sonntag (MESZ) in Seattle angesetzt. (APA. 12.5.2023)

