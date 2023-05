Jetzt anhören: Daytrader suchen das Risiko an der Börse. Oft entscheiden nur Sekunden über hohe Gewinne oder Verluste. Ob und wie das gutgehen kann, klären wir in der heutigen Folge

Daytrading ist der vielleicht schnellste Weg, um an der Börse Geld zu verdienen, aber auch der risikoreichste und nervenaufreibendste. Statt Aktien, Währungen oder Derivate lange zu halten, wird hier in hohem Tempo gekauft und wieder verkauft – und beim Abendessen ist man wieder um ein Stück reicher als beim Frühstück, so zumindest die Theorie. Was Daytrading genau ist, für wen sich die Strategie eignen könnte und wer lieber die Finger davon lässt, das klären wir in der heutigen Folge von "Lohnt sich das?" mit Günther Kornfellner, Lektor an der Wiener-Börse-Akademie. (red, 16.5.2023)