Eine Veranstaltung: The Years

Foto: kunst-dokumentation.com/MAK

Die eine oder andere Modeinteressierte mag im Wiener Geymüllerschlössel ein Déjà-vu erleben. Im Rahmen ihrer Präsentation The Years zeigt die Künstlerin Anna-Sophie Berger unter anderem Stücke aus ihrer zehn Jahre alten Diplomkollektion Fashion Is Fast der Modeklasse. Seither ist viel passiert. Berger, die Modedesign und transmediale Kunst studierte, bewegt sich seither zwischen Kunst und Mode. Das wird auch in der Dependance des Mak klar, wo im Rahmen der Reihe (Con)temporary Fashion Showcase vier Sitzmöbel zu sehen sind, die die Österreicherin 2018 für Balenciaga entwickelt hat.

Pötzleinsdorfer Str. 102, 1180 Wien





Eine Serie: Jury Duty

Zuerst klingt die Idee wie ein veralteter Sketch der Versteckten Kamera: In der Serie Jury Duty auf Amazon Freevee wird eine komplette Gerichtsverhandlung – von der Auswahl der Geschworenen über die Zeugenbefragung bis hin zum Urteil – komplett nachgestellt. Der Gag an der ganzen Geschichte: Alle Personen sind Schauspieler, bis auf einen. Ronald Gladden glaubt acht Folgen lang, in einem echten Gerichtsverfahren zu sitzen. Immer wieder hinterfragt er zwar die absurden Ereignisse, zum Beispiel dass Hollywood-Schauspieler James Marsden Teil der Geschworenen ist, ohne aber dahinterzukommen, dass er Teil einer TV-Show ist. (rec)

amazon.de





Ein Buch: Camping für Unerschrockene

Traumhaftes und Albträume liegen beim Thema Camping oft nur einen Stellplatz auseinander. Gut veranschaulicht anhand des wichtigsten Camper-Mottos, "Zurück zur Natur": Während die einen das Idyll direkt neben dem deutschen Kohlekraftwerk Uentrop lobpreisen, bevorzugen andere die Einsamkeit Alaskas und werden im Zelt von hungrigen Grizzlys überfallen. Jens Bey, Autor zahlreicher Reiseführer und selbst passionierter, wenngleich nicht unkritischer Camper, hat im Polyglott-Verlag die skurrilsten Plätze der Welt zusammengetragen. Eine Anleitung zu mehr Wagemut beim Campen, mit Tipps und Warnungen vom Profi. (saum)

Camping für Unerschrockene, von Jens Bey, Polyglott, € 13,40

Ein Film: She Chef

In der Sternegastronomie zu arbeiten bedeutet für junge Köchinnen und Köche auch, dass man ins Ausland geht, um Erfahrungen in anderen Küchen zu sammeln. Das gilt auch für die im Steirereck ausgebildete Agnes Karrasch, die in der Dokumentation She Chef begleitet wird. Als frischgebackene Jungkochweltmeisterin beginnt sie ihre Reise im Vendôme in Bergisch-Gladbach, von dort geht es nach Barcelona ins Disfrutar, wo sie die vorübergehende Schließung wegen des Beginns der Corona-Pandemie miterlebt. Schließlich kommt sie auf die Färöer ins einsam gelegene Koks und merkt, dass das für sie als Frau in der Spitzenküche ein Ort zum Bleiben ist. (ped)

Ab jetzt im Kino