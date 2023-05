Liebe Leserin, lieber Leser,

ein paar Monate und unzählige Aufreger später ist es so weit: Schon in wenigen Wochen soll Elon Musk eine Nachfolgerin für den Chefposten bei Twitter präsentieren. Das verkündete er am Donnerstag – natürlich via Twitter. Sie wird einen Scherbenhaufen vor sich und den Tech-Milliardär im Genick haben.

Außerdem: DER STANDARD hat Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi in Frankfurt vorab zu einem Exklusivinterview getroffen. Die langjährigen Masterminds hinter der "Legend of Zelda"-Serie erzählen, worauf sie im heute veröffentlichten "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" stolz sind, was sie für das Spiel inspiriert hat und was selbst sie im Spiel noch überraschen konnte.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute im Webstandard, wir wünschen gute Unterhaltung!

Die neue Twitter-Chefin hat einen Scherbenhaufen vor sich – und Musk im Genick

Causa Google-Fonts: Rund 1.800 Abgemahnte zahlten in Summe 341.000 Euro

Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma im Interview: "Dieses Spiel kann nur von uns geschaffen werden"

Google zeigt erstmals neuen Prototyp für holografische Videokonferenzen

Youtube warnt jetzt vor der Verwendung von Werbeblockern

Googles KI-Chatbot Bard weiterhin in EU nicht verfügbar – vorerst

Youtuber inszeniert Flugzeugabsturz, jetzt drohen ihm 20 Jahre Haft

Auch Wien verbietet jetzt Tiktok auf Diensthandys