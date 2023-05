Bürgerwanwalt, Israel – Geburt eines umkämpften Landes, Arten schützen – aber wie?, Tiny Beautiful Things, The Muppets Mayhem, City on Fire – dazu die Radiotipps

Der ORF überträgt den Eurovision Song Contest ab 20.15 Uhr. Auf FM4 kommentieren Jan Böhmermann und Olli Schulz die Performances – auch jene des österreichischen Duos Teya & Salena. Foto: AP/Martin Meissner

Streamingtipps

NEUANFANG

Tiny Beautiful Things Basierend auf der Bestseller-Sammlung von Cheryl Strayed schildert die Serie den Weg der Schriftstellerin Clare (Kathryn Hahn) zur angesehenen Ratgeberkolumnistin, während ihr Privatleben in die Brüche geht. Acht Folgen. Disney+

HUZZAH!

The Great 3 Fortsetzung der rotzfrechen Historyserie über die Jahre der jungen russischen Katharina, der Großen. Elle Fanning als Kaiserin Katharina II. und Nicholas Hoult als ihr stockdummer Gatte bleiben einander nichts schuldig. Huzzah! Prime Video

LASST DIE PUPPEN TANZEN

The Muppets Mayhem Die coole Band aus der Muppet-Show mit Dr. Teeth (Gesang und Keyboard), Animal (Schlagzeug), Floyd Pepper (Gesang und Bass), Janice (Gesang und Leadgitarre), Zoot (Saxophon) und Lips (Trompete) nimmt ein Album auf. Disney+

MORD UND TOTSCHLAG

City on Fire Eine Studentin wird am 4. Juli 2003 im Central Park erschossen. Der Mord führt zu einer Reihe von mysteriösen Bränden in der Stadt in Verbindung mit der Downtown-Musikszene und einer reichen Immobilienunternehmerfamilie. Apple TV+

TV-Tipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt über fehlende Kindergartenplätze, lange Wartezeiten bei der MA 35 und einen Protest gegen eine geplante Deponie. Bis 19.00, ORF 2

20.15 FEST DER GUTEN LAUNE

Eurovision Song Contest 2023 Der 67. Eurovision Song Contest findet in Liverpool unter dem Motto "United by Music" statt. Groß britannien springt für den Vorjahressieger Ukraine als Gastgeber ein. 31 Länder treten an. Besonderes Schmankerl: Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren auf FM4. Bis 1.30, ORF 1 und FM4

20.15 ZEITGESCHICHTE

Israel – Geburt eines umkämpften Landes (1+2/2) Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Geburt Israels von israelischer und arabischer Seite: von der Entstehung des Staates nach der NS-Zeit durch den Teilungsplan für Palästina bis zu den ständigen Kriegen. Um 22.10 folgt die Doku Odyssee eines Flüchtlingsschiffs – Die Exodus. 4500 jüdische Holocaust-Überlebende hatten sich im Sommer 1947 aufgemacht, um nach Palästina zu reisen. Die Briten hatten etwas dagegen. Bis 23.00, ORF 3

21.40 DOKUMENTATION

Arten schützen – aber wie? Ein neuer Masterplan für die Natur Immer mehr Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Die Natur dabei am ehesten nur sich selbst zu überlassen hilft nicht immer weiter. Oft ist das Eingreifen des Menschen effizienter, etwa beim Fällen von Bäumen oder dem Management von Lebensräumen. Bis 22.35, Arte