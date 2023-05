Sebastian Kurz hat sich ein neues Leben außerhalb der Politik aufgebaut, wird aber immer wieder von seiner politischen Vergangenheit heimgesucht. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Sebastian Kurz hat der Politik vor einiger Zeit den Rücken gekehrt. Wenn man seinen Aussagen Glauben schenken darf, will der Ex-ÖVP-Obmann und einstige Regierungschef auch nicht mehr dorthin zurück. Mit seiner Vergangenheit will der heute in der Privatwirtschaft tätige Unternehmer nichts mehr zu tun haben, das ist teils mehr als verständlich – nur sucht diese ihn immer wieder heim.

Und so bleibt Kurz nichts anderes übrig, als sich in seinem neuen Leben dennoch die eine oder andere Stunde mit den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ihn herumzuschlagen. Oder ist es vielleicht vielmehr so, dass die Korruptionsermittler sich mit den Ermittlungen gegen ihn und sein (früheres) Umfeld herumschlagen?

Sei’s drum. Sebastian Kurz fühlt sich von der WKStA ungerecht behandelt und wollte das auch wieder einmal in gebührender Form loswerden. Was böte sich dafür besser an, als Journalistinnen und Journalisten in seine schicken Büroräumlichkeiten am Wiener Schubertring zu laden, mit dem Versprechen, ihnen neue Widersprüche in der Inseratenaffäre in einem Hintergrundgespräch näherzubringen? Genau, gar nichts. Dass dies just an jenem Tag erfolgte, an dem neue Akten zur Einsicht verfügbar wurden, war bestimmt nur ein Zufall.

Fast wie in alten Kanzlerzeiten konnte die Einladung ganz kurzfristig erfolgen. Wenn Kurz Mitteilungsbedarf hat, will sich das verlässlich kein eingeladenes Medium – und auch kein uneingeladenes, das zufällig von dem Termin erfahren hatte – entgehen lassen.

Gebannt starrten sieben Journalistinnen und Journalisten schließlich in einem kargen Besprechungszimmer auf das Einzige, das dort Ablenkung zu bieten hatte – einen an der Wand befestigten Bildschirm. Dort wurden die Ausführungen von Kurz auch visuell präsentiert. Dreißig Minuten versuchte sich dieser darin, Behauptungen der WKStA im Zusammenhang mit der Inseratenaffäre – ihm und weiteren acht Personen wird Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung vorgeworfen – zu zerlegen. Untermauert mit allerlei Zahlenmaterial.

Vielleicht sollte Sebastian Kurz all diese von seinem Team so akribisch aufbereiteten bahnbrechenden Erkenntnisse auch den Korruptionsermittlern zukommen lassen. Die unterbesetzte Behörde freut sich sicher über tatkräftige Hilfe von außen. Will Kurz sich nicht direkt an diese wenden – hat er doch das Gefühl, dass man ihm dort nicht allzu gewogen ist –, hätte er auch die Möglichkeit, unter Wahrung seiner Anonymität auf das Hinweisgebersystem der Behörde zurückzugreifen. Er könnte als Whistleblower in die Geschichtsbücher eingehen. (Sandra Schieder, 12.5.2023)