Pressestunde mit Sigrid Maurer, The Fog, Links.Rechts.Mitte, Jacob's Ladder, Why We Fight, Segen und Fluch der KI, dazu Radiotipps und Anna Strigl bei Claudia Stöckl auf Ö3

Legt sich als integrer Polizist in New Jersey mit korrupten New Yorker Kollegen an: Sylvester Stallone in "Cop Land", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Miramax

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Sigrid Maurer Fragen an die grüne Klubobfrau richten Susanne Puller (APA) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 COP-THRILLER

Cop Land (USA 1997, James Mangold) Mit Schmerbauch statt Muskeln brilliert Sylvester Stallone als Cop in New Jersey, der gegen den Filz der beneideten Kollegen des New York Police Department zu Felde zieht. Im Schatten von Stallone: Harvey Keitel, Robert De Niro und eine ganze Riege aus den Sopranos. Dazu gibt es die kongeniale Musik Bruce Springsteens: Drive All Night und Stolen Car! Bis 21.55, Arte

20.15 HORROR

The Fog – Nebel des Graunes (USA 1980, John Carpenter) John Carpenter als Meister atmosphärischen Horrors: Einsam sitzt die Radiomoderatorin Stevie (Adrienne Barbeau) in einem Leuchtturm am Mikrofon, als eine Nebelbank auf die Küste zukriecht. Es kommt schlimmer. Bis 22.00, Tele 5

21.55 DOKUMENTATION

Al Pacino – Vom Underdog zur Filmlegende

(F 2021, Jean-Baptiste Péretié) Al Pacino wurde 1940 im New Yorker Stadtteil East Harlem geboren, wuchs in der South Bronx auf und schmiss mit 17 die Schule. Die Doku beleuchtet, wie die Schauspielerei für den späteren Oscar-Preisträger zur Zuflucht wurde und er 1972 als Michael Corleone entgegen Widerständen den Durchbruch schaffte, und erzählt von späteren Höhen und Tiefen. Bis 22.50, Arte

21.55 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Teuerung außer Kontrolle – Totalversagen der Politik? Gäste bei Claus Strunz: Sigmund Gottlieb (ehemals Bayerischer Rundfunk), Veronika Bohrn Mena (Autorin), Ben Weiser (ehemaliger Chefredakteur von Zackzack). Bis 22.55, Servus TV

22.00 THRILLER

Jacob’s Ladder – In der Gewalt des Jenseits (USA 1990, Adrian Lyne) Tim Robbins als Vietnam-Veteran, der an Halluzinationen leidet. Mithilfe eines ehemaligen Armeechemikers versucht er der Verschwörung um ein Drogenexperiment auf die Spur zu kommen. Adrian Lynes Thriller ist prallvoll mit verstörenden Bildern und wartet dann noch mit einem doppelten Boden auf. Bis 0.20, Tele 5

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Künstliche Intelligenz und wir – zwischen Euphorie und Angst Gäste bei Claudia Reiterer: Florian Tursky (ÖVP), Richard David Precht (Philosoph), Sarah Spiekermann (WU Wien), Johanna Pirker (TU Graz) und Marcus Arige (Wirtschaftskammer Wien). Bis 23.05, ORF 2

22.50 DOKUMENTARFILM

Why We Fight? – Die Zärtlichkeit der Gewalt

(D 2012, Alain Platel) In seinem Filmdebüt geht Choreograf Alain Platel der Frage nach, warum wir kämpfen. Bis 0.25, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

iHuman – Fluch und Segen von KI (NOR 2019, Tonje Hessen Schei) Über die Notwendigkeit einer öffentlichen Debatte über die tiefgreifenden Konsequenzen einer KI, die intelligenter ist als der Mensch. Bis 0.40, ORF 2