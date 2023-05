Dem Mann wird nach einem tödlichen Würgegriff in der New Yorker U-Bahn fahrlässige Tötung vorgeworfen

Bei einer Mahnwache für den getöteten Jordan Neely am Mittwoch in New York wurden unter anderem mehr Ausgaben im Sozialbereich gefordert anstatt Kürzungen. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY

New York – Nach dem Tod eines Obdachlosen in der New Yorker U-Bahn durch den Würgegriff eines Passagiers steht diesem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung bevor. Der 24-jährige ehemalige Soldat bei den US-Marines hat sich am Freitag den New Yorker Behörden gestellt und wurde in Gewahrsam genommen, wie US-Medien berichteten.



Der auf einem Handyvideo festgehaltene Tod des 30-jährigen Jordan Neely, der als Michael-Jackson-Imitator in Manhattan tanzte, hatte Anfang Mai Entsetzen und Empörung ausgelöst. Der U-Bahn-Passagier hatte den Schwarzen überwältigt und ihn auf dem Boden liegend in einen Würgegriff genommen, nachdem Neely geschrien hatte, dass er nichts zu Essen und zu Trinken habe.

Minutenlang gewürgt

Auf einem Video war zu sehen, wie der Ex-Soldat unter Neely liegt und ihn mehrere Minuten lang im Schwitzkasten hält. Neely versuchte vergeblich, sich zu befreien. Ein zweiter Mann hielt Neelys Arme fest, ein Dritter fasste ihn an der Schulter. Neely verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später für tot erklärt wurde.

In einem Schreiben seiner Anwälte drückte Daniel Penny Neelys Angehörigen sein Beileid aus. Er habe nie beabsichtigt, Neely Schaden zuzufügen. Ein Anwalt der Familie des Opfers betonte hingegen, Penny gehöre unbedingt ins Gefängnis.

Die Gerichtsmedizin stuft den Fall als Tod durch Fremdverschulden ein, Todesursache war demnach ein Zusammendrücken des Halses. Der 24-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, aber wieder freigelassen. Aktivisten und linksgerichtete Abgeordnete forderten seine Festnahme.

Der Fall berührt neben rassistischer Gewalt mehrere Themen, die in New York immer wieder für Schlagzeilen sorgen: die hohe Obdachlosigkeit in der Millionenstadt, psychische Probleme von Obdachlosen und die Sicherheit in der U-Bahn. (APA, red, 12.5.2023)