Sizilianische Stadt will Image als Hochburg der Cosa Nostra loswerden

Salvuccio musste nie zur Schule gehen. Er bekam immer alles geschenkt, wonach ihm gerade der Sinn stand. Seine Familie war ein Hort der Geborgenheit, erinnert er sich in seinem autobiografischen Buch Family Life. Er erfuhr stets viel Liebe und erlernte die Tugend des Respekts – vor allem jenes vor seinem Vater. Eine perfekte Kindheit in Corleone? Eine vorbildliche Familie in Sizilien?

Salvuccio Riina distanziert sich nicht von den Morden seines Vaters. Foto: EPA/Picturedesk/Schiazza

Wohl kaum, denn der abgöttisch verehrte Vater von Salvatore Giuseppe "Salvuccio" Riina war Salvatore "Totò" Riina: bekannt als "Boss der Bosse", gefürchtet als "Die Bestie" der Cosa Nostra. Riina senior (1930–2017) gilt bis heute als das brutalste und blutrünstigste Oberhaupt aller Mafiaclans.

Doch für den heute 45-jährigen Salvuccio Riina zählt das alles nicht: "Wer bin ich, meinen Vater zu verurteilen?", fragte er polemisch in einem TV-Interview, das in ganz Italien für Entrüstung sorgte. Für ihn zähle nur, dass sein Vater ihn geliebt und ihn die Werte des Lebens gelehrt habe. Zum Beispiel die Liebe zur Familie und zur Heimat.

In diese, nach Corleone – das auch durch Francis Ford Coppolas Mafiatrilogie Der Pate Weltruhm erlangte, das aber viele Menschen auf Sizilien gar nicht zu kennen behaupten –, ist er zurückgekehrt, nachdem er viele Jahre im Norden Italiens gelebt hatte. Nun zog es ihn zurück an die Orte seiner Kindheit. Das allerdings schmeckt der Mehrheit der 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Kleinstadt südlich von Palermo gar nicht.

"Wir wollen dich hier nicht, verschwinde

Der Gemeinderat hat Riina zur Persona non grata erklärt und fordert ihn auf, Corleone zu verlassen – für immer. Man sei es leid, immer nur mit der Filmfigur des Paten und mit dem mörderischen Riina-Clan in Verbindung gebracht zu werden. "Wir wollen dich hier nicht, verschwinde", titelte Palermo Today.

Für Bürgermeister Nicolò Nicolosi ist es untragbar, dass sich Riina junior nie von den Verbrechen seines Vaters und seines Clans distanziert hat. Der Schaden, den diese Familie für die Stadt verursacht habe, sei "schwerwiegend und kaum wiedergutzumachen".

Salvuccio Riina sieht sich indes als Opfer einer Phantomdebatte und versucht lieber, seine Autobiografie, die in Kürze auch auf Ungarisch erscheinen soll, zu promoten. Doch schon seine Schwester Lucia musste erkennen, dass es nicht leicht ist, aus der mafiösen Familiengeschichte Kapital zu schlagen: Ihr Restaurant in Paris mit dem naheliegenden Namen Corleone ging nach wenigen Monaten pleite. (Gianluca Wallisch, 12.5.2023)