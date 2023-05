Die Regierung will alles gleichzeitig: Gebührenstopp in den Gemeinden, niedrigere Strompreise und billigere Lebensmittel. Das ist unrealistisch

Ob beim Kühlregal oder anderswo im Supermarkt: Vergleiche mit Verkaufspreisen vor ein paar Monaten zeigen, dass viele Produkte teurer geworden sind. Foto: Imago / Sven Simon

Die Regierung steht unter Druck. Die Inflation ist hoch wie in wenigen anderen Ländern Europas, eine Abschwächung nicht absehbar. Obwohl der reguläre Wahltermin erst in eineinhalb Jahren ist, hat der Vorwahlkampf auf Bundesebene bereits begonnen. Der Kitt zwischen Türkis und Grün scheint noch die Angst vor einer übermächtigen FPÖ und, nach den Wahlerfolgen in Salzburg, einer möglicherweise auch im Bund erstarkenden KPÖ zu sein.

Gemeinsam haben ÖVP und Grüne die Bösen benannt, die für den fast zweistelligen Preisanstieg verantwortlich sein sollen: die Energieversorger. Nach dem ergebnislosen Lebensmittelgipfel am Montag hieß es am Mittwoch, man stelle den Stromunternehmen die Rute ins Fenster. Sollten diese nicht rasch die Preise senken, werde man ihre Gewinne noch mehr abschöpfen.

Rute im Fenster

Am Donnerstag hieß es, von den Gewinnen würde auf jeden Fall mehr abgeschöpft, unabhängig davon, ob die Preise gesenkt werden oder nicht. Die Schwellenwerte, ab denen künftig abgeschöpft werden soll, sinken von 140 auf 120 Euro je Megawattstunde (MWh), bei Nachweis entsprechender Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien von 180 auf 160 Euro. Die erhofften Mehreinnahmen sollen zum Teil Ländern und Gemeinden zugute kommen, wenn sie zeitlich begrenzt auf eine Erhöhung der Gebühren verzichten. Hatte man ursprünglich mit rund zwei Milliarden Euro an Gewinnabschöpfung gerechnet, dürfte aufgrund der mittlerweile gesunkenen Großhandelspreise bestenfalls die Hälfte, sprich eine Milliarde Euro, zusammenkommen. Das dürfte mit ein Grund sein, warum die Regierung von den Stromerzeugern mehr Gewinn abzwacken will.

Und nein, gegengerechnet könnten Verluste aus dem Vertriebsgeschäft, die sich bei größeren Unternehmen heuer auf dreistellige Millionen-Euro-Beträge summieren dürften, nicht werden. Dennoch wird die Erwartung geweckt, dass dank dieser Androhung die Strompreise für Endverbraucher und -verbraucherinnen sofort und spürbar sinken; und dass auch Lebensmittel in der Folge günstiger werden. Das wird es aber nicht spielen.

Einkauf zum Börsenpreis

Es stimmt zwar, dass der Handel immer wieder die teure Energie ins Treffen führt, wenn es darum geht, die überdurchschnittlich stark gestiegenen Lebensmittelpreise zu begründen. Tatsache aber ist, dass die großen Lebensmittelketten im Land zunehmend selbst Strom erzeugen bzw. elektrische Energie in großem Stil an der Börse zukaufen oder zukaufen lassen. Der Handelskonzern Rewe (Billa, Penny, Bipa, Adeg) beispielsweise macht das über die Energie Handelsgesellschaft (EHA), und das schon seit langem und sehr professionell.

Nicht nur Lebensmittelhändler, nahezu alle größeren Stromverbraucher haben eigene energiewirtschaftliche Geschäftseinheiten, die das machen und zu Großhandelspreisen einkaufen. Die Unternehmen, die angeben, unter den hohen Energiepreisen zu leiden, haben in aller Regel schon von den gesunkenen Großhandelspreisen profitiert. Sie werden das weiterhin tun, sofern die Börsenpreise weiter sinken.

Je mehr Grünstrom im Netz ist, desto niedriger ist der Börsenpreis für Strom. Foto: Imago/Lichtgut

Das hat aber nichts mit der Rute zu tun, die von der Regierung ins Fenster gestellt wurde, sondern mit Angebot und Nachfrage auf den Strommärkten in Europa und dem Mix aus erneuerbaren und fossilen Energien, den es zur Deckung des Strombedarfs braucht. Je mehr Grünstrom im Netz ist, desto günstiger wird es, weil man sich Kosten für Öl, Gas und Kohle zur Stromerzeugung in Kraftwerken samt zugehörigen CO2-Zertifikaten erspart.

Öffentlicher Druck

Und wie sieht es bei Haushaltskunden aus, ist da mit Preissenkungen zu rechnen? Tendenziell ja, abhängig vom Zeitpunkt, zu dem der jeweilige Stromversorger eingekauft hat. Wirtschaftlich würden sich Preissenkungen erst im Laufe des nächsten Jahres ausgehen, hört man in der Branche. Zumal im Vorjahr gerade in der Hochpreisphase viel Strom eingekauft und teilweise auch Gas eingelagert worden ist, um Kunden auch für den Fall eines länger anhaltenden Energieengpasses beliefern zu können.

Der öffentliche Druck und die Tatsache, dass die allermeisten Energieversorger ganz oder teilweise im öffentlichen Eigentum stehen, werden wohl dazu führen, dass die Preise schon heuer sukzessive gesenkt werden. Ankündigungen gibt es, und das schon seit längerer Zeit.

Quereinsteiger zurück

Warum machen Vertriebsgesellschaften selbst dann Verlust, wenn der Strom aus Wasserkraft, Wind oder Sonne fast zum Nulltarif produziert wird? Weil die Kraftwerksgesellschaften den Strom an den eigenen Vertrieb ebenfalls zu Marktpreisen verkaufen. Würde Strom zum Ausrufungspreis null versteigert, landete man binnen Sekunden beim Marktpreis, heißt es.

Um all das müssen sich Quereinsteiger weniger scheren. Sie haben sich auf dem Höhepunkt der Krise vieler Kunden entledigt, sind vom Markt verschwunden. Nun kommen sie langsam wieder zurück – zum Ärger der etablierten Versorger. Sie fahren den Landes-EVUs schon wieder mit Kampfpreisen um die Ohren. (Günther Strobl, 13.5.2023)