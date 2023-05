Olga Fadejewa, "Wind. Wo kommt er her? Wo weht er hin?". Aus dem Russischen von Thomas Weiler. € 19,– / 48 Seiten. Magellan, Bamberg 2022. Ab 5 Jahren

Das Wetter lässt niemanden kalt. Über das Wetter reden Leute immer gerne. Wenn du dieses kunstvoll gestaltete Sachbilderbuch gelesen hast, kannst du beim nächsten Mal sehr viel über Wind erzählen. Und das ist richtig spannend: Wie kommt er zustande? Welche sind die Hauptwindrichtungen, wie heißen sie und warum? Was genau sind Brise, Wind, Sturm, Orkan oder Taifun? Gibt es auch im Weltraum Winde? Kann ein Wind Kunstwerke schaffen? Die eindrucksvollen Bilder erzählen auch kleine Geschichten – wenn du ganz genau schaust. Redewendungen, die mit dem Wind zu tun haben, sind genauso vertreten wie Wissenswertes zum Nutzen des Windes für Pflanzen und Tiere und natürlich für die Seefahrt. Der Wind in all seinen Facetten, Farben und Formen. Wer hätte gedacht, dass er so schön sein kann?