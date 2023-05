Felix Kammerer hat am Freitag Abend beim Deutschen Filmpreis die Lola gewonnen. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Berlin – Beim Deutschen Filmpreis hat auch der Hauptdarsteller von "Im Westens nichts Neues" eine Auszeichnung gewonnen. Der Österreicher Felix Kammerer nahm am Freitagabend in Berlin die Lola für die beste Leistung in einer männlichen Hauptrolle entgegen. Der Antikriegsfilm von Regisseur Edward Berger war mit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen und hat bereits acht Auszeichnungen gewonnen.

Preis für Doku über Jelinek

Als Bester Dokumentarfilm ist am Freitag im Rahmen einer glanzvollen Verleihung im Theater am Potsdamer Platz in Berlin die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktion "Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen" (Produzentinnen: Martina Haubrich, Claudia Wohlgenannt) geehrt worden. Die Doku war außerdem in der Kategorie "Bester Schnitt" (Mechthild Barth) nominiert.

Claudia Müllers Film über Elfriede Jelinek, die 2004 als erste österreichische Schriftstellerin mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, stellt ihren künstlerischen Umgang mit Sprache in den Mittelpunkt. Das teilte der ORF in einer Aussendung mit. (APA, 12.5.2023)