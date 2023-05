Rot. Foto: APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Wenig Grund zur Freude hatte ÖFB-Teamspieler Kevin Danso am Freitagabend in der französischen Fußball-Meisterschaft: Der 24-jährige Verteidiger des RC Lens flog im Heimspiel gegen Stade de Reims bereits in der 19. Minute nach einer Notbremse im eigenen Strafraum vom Platz. Trotz des frühen 0:1-Rückstandes nach dem fälligen Elfmeter gewann Lens die Partie in Unterzahl noch mit 2:1 (1:1) und sicherte damit Rang zwei in der Ligue 1 ab.

Danso hatte seinen Gegenspieler Folarin Balogun zu Boden geschubst und glatt Rot gesehen. Der Engländer hatte den Strafstoß im Anschluss selbst verwandelt. Przemyslaw Frankowski (39.) und Seko Fofana (55.) drehten aber die Partie zugunsten der Gastgeber, die zumindest vorübergehend auf drei Punkte an Tabellenführer Paris St. Germain heranrückten. (APA, 13.5.2023)