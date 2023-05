Trauer. Foto: IMAGO/Nordphoto

Der 1. FC Köln hat am Freitag das Auftaktspiel der 32. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga mit 5:2 (3:2) gegen Hertha BSC gewonnen und die Berliner weiter in Richtung Abstieg geschossen. Die Kölner, bei denen ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic durchspielte und Landsmann Florian Kainz in der 70. Minute ausgewechselt wurde, drehten einen 1:2-Rückstand in einen fulminanten Sieg. Der FC ist mit 41 Punkten Zehnter, beim Letzten Hertha (25) gehen hingegen langsam die Lichter aus.

Davie Selke hatte Köln gegen seinen Ex-Club in Führung gebracht (8.), danach drehten die Berliner durch Tore von Lucas Tousart (18.) und Stevan Jovetic (33.) kurzzeitig die Partie. Zur Pause lagen aber die Gastgeber bereits wieder in Front: Timo Hübers nach Freistoß von Kainz (39.) und Ellyes Skhiri (43.) trafen für die "Geißböcke". In der zweiten Hälfte machten Hübers (69.) und Denis Huseinbasic (81.) alles klar. Die Chancen der Herthaner bei nur mehr zwei verbleibenden Ligaspielen sanken damit enorm. Die Berliner sind auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. (APA, 13.5.2023)