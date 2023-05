Ein 39-Jähriger trat am Freitag bei einer Testfahrt plötzlich schnell in die Pedale und setzte sich mit dem teuren Sportgerät ab. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und den Mann fest

Das mitgenommene Rad (Symbolbild) konnte wiedergefunden um dem Geschäft zurückgegeben werden. Foto: Imago / Birgit Seifert

Ein vorgeblicher Käufer hat sich bei einem Sportgeschäft in Debant (Bezirk Lienz) mit einem mehr als 10.000 Euro teuren Rennrad abgesetzt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Samstag in der Früh mitteilte, ließ sich der 39-Jährige Slowene am Freitag gegen 12.00 Uhr das Rad und einen Fahrradcomputer zeigen. Bei der anschließenden Proberunde sei einer plötzlich geflüchtet. Ein Angestellter des Geschäfts habe den Mann verfolgt und gesehen, wie er das Rad in ein Auto einlud und davonfuhr.

Im Zuge einer Fahndung wurde das Fahrzeug in Oberdrauburg (Bezirk Spittal an der Drau) gesichtet. Dort stellte der Mann es ab und setzte die Flucht mit dem Rennrad fort, konnte aber von einer Polizeistreife angehalten und festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, Rennrad und Fahrradcomputer ins Osttiroler Sportgeschäft. Dem Mann droht wegen schweren Diebstahls eine bis zu dreijährige Freiheitsstrafe. (APA, 13.5.2023)