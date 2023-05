Ex-Salzburger Kristensen traf zum 2:2 in einer Partie mit drei Elfmetern und einer Roten Karte

Wöber im Zweikampf mit Alexander Isak. Das Duell mit dem schwedischen Stürmer könnte es im Juni in der EM-Qualifikation wieder geben. Foto: REUTERS/LEE SMITH

Max Wöber hat mit Leeds United im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League einen Punktgewinn gegen den Tabellendritten Newcastle erkämpft. Ex-Salzburg-Profi Rasmus Kristensen traf am Samstag in der 79. Minute zum 2:2-Endstand. Die Partie hatte es in sich: Leeds vergab beim Stand von 1:0 durch Patrick Bamford einen Elfmeter und kassierte dann zwei Gegentore vom Elferpunkt. Wöber verschuldete einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Callum Wilson (31.).

Wilson brachte die Gäste aus Newcastle später nach einem Hand-Elfer (69.) voran, ehe Kristensen nach einem Eckball zur Stelle war. Bei den Hausherren sah Junior Firpo in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Das nun von Sam Allardyce betreute Leeds liegt als 18. weiterhin in der Abstiegszone, hat aber vorerst nur noch einen Zähler Rückstand auf Everton und zwei auf Nottingham Forest. (APA, red, 13.5.2023)