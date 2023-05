Dornbirn – Die Admira hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Liga den nächsten Sieg eingefahren. Die Südstädter gewannen am Samstag beim FC Dornbirn mit 2:1 (1:1) und schoben sich damit auf den neunten Platz vor. Der Vorsprung auf den 14. Rang beträgt drei Runden vor Saisonende nun drei Zähler. Rapid II und der FC Liefering trennten sich mit einem 0:0. Die Grünweißen sind aktuell 13., die Nachwuchsschmiede von Salzburg ist auf dem 11. Platz zu finden.

Die als 12. ebenfalls noch um den Klassenverbleib bangenden Dornbirner gingen durch Felix Kerber (6.) aus einem Foul-Elfmeter in Führung, Jakob Tranziska (33.) glich aber noch bis zum Pausenpfiff aus. In der zweiten Halbzeit traf George Davies in der 68. Minute nach schöner Vorarbeit von Angelo Gattermayer entscheidend für die Admira. Die Schlussoffensive der Vorarlberger blieb wirkungslos.

Rapids zweite Mannschaft vergab im Heimspiel vor der Pause durch Fabian Eggenfellner per Kopf an die Latte und Dragoljub Savic gute Chancen. Liefering steigerte sich nach der Pause, das vermeintliche 1:0 durch Luka Reischl im Finish wurde aufgrund eines Handspiels aber zurückgenommen. (APA, red, 13.5.2023)