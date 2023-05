Der SKN steht vor dem nächsten Meistertitel. Foto: APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Graz – Der neuerliche Meistertitel des SKN St. Pölten in der Frauen-Fußball-Bundesliga liegt zum Abholen bereit. Der Serienchampion gewann am Samstag mit Glück den Schlager der 15. Runde bei Verfolger SK Sturm Graz mit 1:0 und baute den Vorsprung mit dem 15. Saisonsieg auf acht Punkte aus. Neun Zähler sind in den ausstehenden drei Partien noch zu vergeben. Alles klar machen kann St. Pölten schon am 21. Mai zu Hause gegen den Dritten, die Spielgemeinschaft SCR Altach/FFF Vorderland.

Dass die Niederösterreicherinnen ihre "weiße Weste" behalten konnten, hatten sie auch Schiedsrichterin Olivia Tschon zu verdanken. Sie pfiff nach einer Attacke an Melanie Brunnthaler im Strafraum einen sehr fragwürdigen Elfmeter, den Jennifer Klein (69.) sicher verwandelte. Danach ließen Rita Schumacher und Mateja Zver, die in der 85. Minute auch die Stange traf, Großchancen auf die Vorentscheidung aus.

Das hätte sich beinahe noch gerächt. Doch in der Nachspielzeit reklamierten die Sturm-Frauen bei einem durchaus elfmeterwürdigen Foul vergeblich Strafstoß. Rang zwei wird für die Steirerinnen dadurch das Höchste der Gefühle bleiben. Sie liegen sechs Punkte vor Altach/Vorderland, das erst am Sonntag die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz zu Gast hat. (APA, red, 13.5.2023)

Ergebnisse Planet Pure Bundesliga – 15. Runde:

Samstag, 13.05.2023

FC Bergheim – FC Wacker Innsbruck 2:2 (1:1)

Austria Wien – SKV Altenmarkt 5:1 (3:0)

USV Neulengbach – First Vienna FC 3:0 (2:0)

SK Sturm Graz – SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Sonntag, 14.05.2023

SPG SCR Altach/FFC Vorderland – SPG Union 11.00

Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz