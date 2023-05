Er ist wieder da. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE

Paris – Der französische Fußball-Topclub Paris St. Germain ist dem zweiten Meistertitel in Folge in der Ligue 1 ganz nahe gerückt. Die Startruppe fertigte mit Lionel Messi in der Startelf Ajaccio am Samstag mit 5:0 ab und hat auch drei Runden vor Schluss weiter sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Lens, wo ÖFB-Teamspieler Kevin Danso in der Abwehr gesetzt ist. Kylian Mbappe glänzte mit einem Doppelpack (47., 54.) innerhalb weniger Minuten.

Fabian Ruiz (22.) und Achraf Hakimi (33.) hatten schon zuvor getroffen. Der fünfte Treffer resultierte aus einem Eigentor von Mohamed Youssouf (73.). Danach wurde noch Hakimi (77.) ausgeschlossen, wie auch auf der anderen Seite Thomas Mangani (80.). Ajaccio steht nach Angers als zweiter von insgesamt vier Absteigern fest. (APA, red, 13.5.2023)