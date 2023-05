Schon mit einer gewissen Routine empfing Loreen zum zweiten Mal den Siegertitel beim Song Contest. Foto: AFP / Paul Ellis

Der ORF-Moderator des Eurovision Song Contest meinte am Ende eines langen Abends, er habe schon Sieger erlebt, die sich mehr gefreut hätten. Aber vielleicht ist er da vom üblichen Overacting vieler Song Contest Teilnehmer etwas geblendet worden. Denn Grund zur Freude hatte Loreen allemal.

Schließlich hat sie am Samstag den 67. Song Contest im britischen Liverpool gewonnen und war damit die erste Frau, der es gelang, den Bewerb ein zweites Mal zu gewinnen. Ihr Lied heißt Tattoo, und der Sieg Loreens kündigte sich die längste Zeit schon an.

Erstens galt sie bei den Buchmachern als Favoritin. Und dann brachte die Punktevergabe der Jury bereits eine für sie deutliche günstige Tendenz, die Gunst des Publikums machte die Sache schließlich klar: Loreen erhielt 583 Punkte, die zweitplatzierten Finnen von der Band Käärijä mussten sich mit 526 bescheiden.

Loreens Siegesnummer "Tattoo". Eurovision Song Contest

Loreens Karriere gleicht der eines Amtswegs. Die am 16. Oktober 1983 in Stockholm als Kind marokkanischer Migranten Geborene begann sich in den Nullerjahren für eine Musikkarriere zu interessieren. Also nahm sie 2004 an dem schwedischen Casting-Format Idol 2004 teil, wo sie es auf den vierten Platz schaffte – mit Interpretationen bekannter Songs von Britney Spears, Michael Jackson oder Pink.

Fixe Größe

Danach kam es zu ersten Veröffentlichungen, gleichzeitig zog sich die bürgerlich Lorine Zineb Nora Talhaoui gerufenen Sängerin ein wenig aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete fürs Fernsehen – etwas als Regisseurin eines Reality-Formats.

Loreens erster Hit. Loreen

Ab 2011 wandte sie sich wieder stärker der Musik zu, nahm an Wettbewerben teil und hatte 2011 mit My Heart Is Refusing Me einen Hit in Schweden. Im Jahr darauf trat sie in Aserbaidschan für Schweden beim Song Contest an und gewann. Seit damals ist sie eine fixe Größe in der schwedischen Popwelt und tourte durch ganz Europa. Sie hat zwei Alben und etliche Singles veröffentlicht.

Nägel bis zum Nachbarn

Loreen ist politisch interessiert und aktiv, hat sich in Aserbaidschan mit Menschenrechtlern getroffen und verwendet ihre Popularität immer wieder für humanitären Aktivismus. Sie setzt sich für Kinderrechte ein oder hat an einer Fundraising Gala zur Unterstützung der Ukraine teilgenommen.

In Liverpool fiel sie nicht zuletzt mit ihrem Outfit auf, Loreen trat in einem fleischfärbigen Kostüm an und trug schwarze Fingernägel, die bis zu den Thujen des Nachbarn rüber reichen, wenn sie nicht aufpasst. Karl Fluch, 14.5.2023)