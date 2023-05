Andi Knoll, Mirjam Weichselbraun, Missy May und Dimitar Stefanin nach der Entscheidung zu den ORF-"Dancing Stars".

Foto: APA/ORF/HANS LEITNER

Wien – Im Schnitt 767.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Freitagabend "Dancing Stars – Die Entscheidung" und damit die Verkündung des Sieges für Missy May und ihren Profipartner Dimitar Stefanin, die die 15. Staffel der ORF-Tanzshow für sich entscheiden konnten. Das entspricht laut ORF-Aussendung vom Samstag einem Marktanteil von 41 Prozent.

Die der Entscheidung vorangegangenen Sendungsteile "Dancing Stars – Die Show" und "Dancing Stars – Das Finale" verfolgten im Schnitt 687.000 (Marktanteil: 27 Prozent) bzw. 794.000 (Marktanteil: 36 Prozent) Menschen. Beim ORF freute man sich, dass man mit der 15. Staffel offenbar vor allem beim jungen Publikum punkten konnte. So brachten es die zehn Ausgaben des Wetttanzens in ORF 1 bei der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen mit durchschnittlich 28 Prozent Marktanteil auf den besten Staffelwert seit 2008.

"Ich bin Mitko unendlich dankbar dafür, dass er mich Woche für Woche so trainiert hat, dass der Sieg möglich war – ich hätte das nie gedacht", streute Missy May – die 36-Jährige war erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen – ihrem Tanzpartner in der Aussendung Rosen. Der wiederum meinte: "Wir haben viele Ups gehabt, aber genauso viele Downs. Die Downs haben sich aber nie wie solche angefühlt, weil wir immer ein Team waren und das ist das Schönste, was ich je erlebt habe."

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz freute sich, dass nach zwei Staffeln mit coronabedingten Einschränkungen "'Dancing Stars' heuer wieder seine volle Strahlkraft entfalten" habe können. May und Stefanin gratulierte sie zum "verdienten Sieg". (APA, 14.5.2023)