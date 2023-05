In das "Das geheime Leben unserer Kinder" tun sich für das Ermittlerteam Franziska Tobler und Friedemann Berg bald tiefe Gräben auf – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?

Um Drogengeschäfte, Kryptowährung und die tiefen Gräben zwischen den Generationen geht es im neuen "Tatort" aus Freiburg mit dem Ermittlerteam Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). In "Das geheime Leben unserer Kinder" werden nach dem Mord an einem Jugendlichen bald Risse innerhalb einer vermeintlich gut funktionierenden Patchworkfamilie sichtbar, das Vertrauen in die Kinder bröckelt. Aber auch die Eltern sind nicht immer ehrlich.