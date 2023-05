Emma mit ihren Coaches Michi Beck und Smudo. Foto: Sat1, Claudius Pflug

Wien – Die 15-Jährige Emma aus Wien, Österreich gewinnt die elfte Staffel der Sat.1-Show "The Voice Kids" und rappt sich mit "Lose yourself" von Eminem zum Sieg. Damit beschert sie ihren Coaches Michi Beck und Smudo den zweiten Titel bei "The Voice Kids" in Folge.

"Es fühlt sich alles wie in einem wunderschönen Traum an. Ich kann es immer noch kaum glauben. Ich liebe Musik und Eminem ist eines meiner größten Idole. Dass ich mit einem Eminem-Song gewonnen habe und nun auch meine erste Single veröffentliche, sind die magischsten Momente meines Lebens", sagt Emma nach ihrem Sieg.

Als erste eigene Single ist Emmas "Mockingbird"-Cover ab sofort auf allen gängigen Download-Plattformen und Streamingdienstleistern verfügbar.

Neben dem Titel und ihrer ersten Single darf sich Siegerin Emma über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro freuen. In das Finale schaffte es wie berichtet auch eine zweite Österreicherin, Andrea (11) trat im Team von Team von Alvaro Soler an. (red, 14.5.2023)