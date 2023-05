Sibylle Lewitscharoff gilt als eine der bedeutendsten Gegenwartsautorinnen deutscher Sprache. Foto: imago/viadata

Die deutsche Autorin Sibylle Lewitscharoff, u.a. 1998 mit dem Bachmann-Preis und 2013 mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet, ist am Samstag im Alter von 69 Jahren in Berlin verstorben. Das gab der Suhrkamp Verlag am Sonntag bekannt. Seit dem Vorjahr war bekannt, dass sie an Multipler Sklerose litt. Mit Werken wie "Blumenberg" oder "Das Pfingstwunder" (2016 für den Deutschen Buchpreis nominiert) zählte sie zu den bekanntesten deutschen Autorinnen der Gegenwart. (APA, 14.5.2023)