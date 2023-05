Zurück in die Ukraine? Was wird aus den minderjährigen Flüchtlingen, Thomas Crown ist nicht zu fassen, Kulturmontag, Garish – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Zurück in die Ukraine? Was wird aus den minderjährigen Flüchtlingen Ein französisches Vereinsnetzwerk vermittelt ukrainische Flüchtlingskinder an Gastfamilien. Die Kinder sind hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach ihrer Familie und einem sicheren Leben in Frankreich. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Supermarkt: Die Wahrheit hinter Premium-Linien Wie premium sind die Premium-Linien der Märkte wirklich? Um 21.05 folgt Achtung vegan – Ein Boom und seine Gefahren, um 21.55 Was taugt Fleischersatz? – Die Wahrheit hinter dem Veggie-Boom. Die Wahrheit über Fisch wird dann um 22.45 serviert. Bis 23.35, ORF 3

20.15 BANKÜBERFALL

Thomas Crown ist nicht zu fassen (The Thomas Crown Affair, USA 1968, Norman Jewison) Krimi mit Steve McQueen als Geschäftsmann und Ganove, der aus Langeweile den perfekten Banküberfall plant, und Faye Dunaway als Agentin, die mit der Ermittlung beauftragt ist. Geschickt inszeniertes Stück Kriminalfilm aus dem typischen US-Kino der 60er-Jahre. Bis 21.55, Arte

20.15 CULTURE-CLASH

Womit haben wir das verdient? (A 2018, Eva Spreitzhofer) Nach den gängigen Teenager-Herausforderungen wie Kiffen und Partys wartet die 16-jährige Nina (Chantal Zitzen bacher) mit einer anderen Provokation für ihre linksliberale Patchworkfamilie (Carolin Peters, Simon Schwarz) auf: Sie ist zum Islam konvertiert. Bis 21.40, ORF 1

Filmladen Filmverleih

20.15 KRIMI

Blutholz (D 2022, Torsten C. Fischer) Joachim Król als Ex-Soldat Hans Schüssler, der sich in seiner alten Heimat Siebenbürgen auf die Suche nach einem vermissten Manager macht und auf Verstrickungen zwischen Politik und Wirtschaft stößt. Bis 21.50, ZDF

Joachim Król gerät als Ermittler Hans Schüssler in die Fänge von Gangstern

in Bärenkostüm – "Blutholz", 20.15 Uhr, ZDF. Foto: ZDF / Hannes Hubach

21.10 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein über Schusswaffen in Österreich, Hitler-Haus Braunau, Einsamkeit und darüber, wie man ihr entkommt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler präsentiert Beiträge über immersive Kunst, die Ausstellung Kind sein auf der Schallaburg und den Wert der Sprache rund um die Debatte zum Sprachverbot auf dem Pausenhof. Bis 23.25, ORF 2

23.25 KONZERT

Wechselspiele: Garish in St. Corona Das Konzertformat Wechselspiele geht in die elfte Runde: Diesmal folgt Garish der Einladung zu einem musikalischen Stelldichein in St. Corona am Wechsel. Bis 0.00, ORF 2

23.35 JUSTIZDRAMA

Vergiftete Wahrheit (Dark Waters, USA 2019, Todd Haynes) Mark Ruffalo als Anwalt, der sich 1998 für einen Milchbauern in Cincinnati starkmacht, dem die Kühe in der Nachbarschaft zu einem Chemieunternehmen weggestorben sind, und sich dabei mit einem einflussreichen Konzern anlegt. Das packend inszenierte Justizdrama basiert auf einem wahren Fall. Bis 1.10, MDR