Muss die Polizei ausrücken um Klimakleber von der Straße zu lösen, bleibt oft eine Verwaltungsstrafe picken. Foto: APA / Eva Manhart

Die dritte Aktionswelle der Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" geht in die dritte Woche. Auch in den kommenden Tagen ist im Morgenverkehr in Wien wieder mit Verzögerungen wegen Klebeaktionen auf Straßen zu rechnen. Die Behauptung, Proteste hätten einen Rettungseinsatz verzögert, sorgte zuletzt für heftig Diskussionen. Hier ein Überblick über bisherige Anzeigen gegen Protestierende und gegen ungeduldige Autolenker sowie über die rechtlichen Voraussetzungen für Versammlungen.