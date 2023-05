Seit 2021 gibt es in den USA im Schnitt einen Vorfall, der einen Lithium-Ion-Akku an Bord eines Flugzeugs involviert

Handy-Akkus können brennen, wenn sie beschädigt werden. Foto: APA/AFP/JASON CONNOLLY

Es gibt mittlerweile fast keine elektronischen Geräte mehr, die ohne sie auskommen: Lithium-Ion-Akkus. Werden diese beschädigt, können sie allerdings in Flammen aufgehen – was insbesondere an Orten wie einem Flugzeug gefährlich werden kann. Wie CBS News berichtet, hat die Zahl der Vorfälle trotz verstärkter Warnungen in den letzten Jahren tatsächlich weiter zugenommen.

Diese Erkenntnis ist laut "Golem" auf eine Auswertung von Daten der Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration zurückzuführen, die im US-Verkehrsministerium angesiedelt ist und entsprechende Unfälle analysiert. Seit 2021 gebe es demnach durchschnittlich einen Unfall mit Lithium-Ion-Akkus in Flugzeugen pro Woche.



Wenig Details

Welche Geräte im Detail betroffen sind, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Die Vorfälle dürften sich jedoch nicht auf Smartphones beschränken. Üblicherweise transportieren Passagiere auch Tablets, Computer und Kameras in der Passagierkabine mit sich. Laut den Berichterstattern machen Lithium-Ion-Akkus allerdings 29 Prozent – und somit einen erheblichen Teil – aller Unfälle mit gefährlichen Materialien an Bord von Flugzeugen aus. (red, 14.5.2023)