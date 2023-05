Mehr als eine Million beim Song Contest in ORF 1, "Tagespresse"-Gründer Jergitsch über die größten Coups, Generationenkonflikte im neuen "Tatort", Michael J. Fox und das Leben mit Parkinson auf Apple TV+, "Im Zentrum" über KI, "Schnitzis" Sieg bei den "Dancing Stars", Wienerin Emma gewinnt "The Voice Kids"

"Man kann die vielen Gefühle gar nicht verarbeiten", seufzte FM4-Kommentator Böhmermann nach den Musikperformances: "26 verschiedene Gefühle, die auf einen einprasseln", stimmte Schulz ein. Foto: FM4

TV-Tagebuch: Es war noch nicht Zeit für Österreich beim ESC, trösteten Böhmermann und Schulz auf FM4 – Schweden, "das menschliche Sandwich", gewinnt den Song Contest haushoch schon nach dem Juryvoting – und dann doch auch noch beim Publikum

"Tagespresse"-Gründer Jergitsch: "Satire muss die da oben verarschen und trollen" – Vor zehn Jahren von Fritz Jergitsch gegründet, ist die Satireseite erfolgreicher denn je. Von Snowden über Glawischnig bis Stronach: Die Liste der Coups ist lange

Sonntagskrimi: Generationenkonflikte, Splitscreens und Patchworkfamilie: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus dem Schwarzwald? – In das "Das geheime Leben unserer Kinder" tun sich für das Ermittlerteam Franziska Tobler und Friedemann Berg bald tiefe Gräben auf – Mit TV-Tagebuch

TV-Quoten: Mehr als eine Million ORF-Zuseher sahen das Finale des Song Contests –Bei Missy Mays Siegeskür zum ORF-"Dancing Star" am Freitag waren im Schnitt 767.000 Zuseherinnen und Zuseher dabei

TV-Tagebuch: Als eingesprungenes "Schnitzi" zum Sieg bei "Dancing Stars" – Missy May und Dimitar Stefanin gewinnen die 15. Tanzshow im ORF. Super Mario und Prinzessin Peach wurden bei "Dancing Stars" nur Zweite

"Still" auf Apple TV+: Michael J. Fox und das Leben mit Parkinson – Doku erzählt vom Aufstieg des "Zurück in die Zukunft"-Stars und seiner lebensbestimmenden Erkrankung

Castingshow: Wienerin Emma rappt sich zum Sieg bei "The Voice Kids" auf Sat.1 – Die 15-Jährige beschert den Coaches Michi Beck und Smudo den zweiten Titel in Folge

Handelsgericht Wien: Streit um Fußballer-Poster: "Krone" muss Urteil nach Klage von Mediengruppe Österreich auf Titelseite veröffentlicht

Switchlist: Cop Land, Al Pacino, The Fog, Links.Rechts.Mitte, Jacob's Ladder, Why We Fight: TV-Hinweise für Sonntag

