Ankara/Istanbul – Das Rennen um die Präsidentschaft in der Türkei könnte sich erst in einer Stichwahl in zwei Wochen entscheiden. Ein offizielles Wahlergebnis lag am Sonntagabend zwar noch nicht vor, Mitglieder aus beiden Lagern räumten aber in der Nacht auf Montag ein, dass weder Langzeit-Präsident Recep Tayyip Erdoğan noch sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu in der ersten Runde über die erforderliche Marke von 50 Prozent kommen dürften.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu – der die Opposition misstraut – berichtete, Erdoğan liege nach Auszählung von knapp 95 Prozent der Stimmen bei rund 49,5 Prozent und Kılıçdaroğlu bei rund 44,8 Prozent. Der Rest entfiel auf andere Kandidaten, vor allem auf den Nationalisten Sinan Oğan. Das Lager des Herausforderers zweifelte die Zahlen an: "Nach unseren Daten liegt Kılıçdaroğlu vorn", sagte ein ranghoher Oppositioneller.

Zwei Jahrzehnte Erdoğan

Kılıçdaroğlu selbst hat seine Anhänger dazu aufgerufen, bis zum Ende der Auszählung bei den Wahlurnen zu bleiben. "Verlasst die Urnen und die Wahlkommissionen niemals", sagte er in der Nacht zu Montag in Ankara. "Wir bleiben hier, bis jede Stimme ausgezählt ist."

Zahlreiche Provinzen, in denen die Opposition traditionell stark sei, seien noch nicht ausgezählt worden, sagte Kılıçdaroğlu. "An den Urnen, an denen wir einen hohen Stimmanteil haben, blockieren sie das System mit aufeinanderfolgenden Einsprüchen", sage er zum Vorgehen der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP.



Die Wahl, die nun wohl in eine zweite Runde geht, ist eine der wichtigsten in der Geschichte des Nato-Mitglieds mit seinen 85 Millionen Einwohnern, weil sie die schon zwei Jahrzehnte dauernde Regentschaft Erdoğans beenden und einen grundlegenden Politikwechsel bedeuten könnte. Erdoğan hat sich durch Verfassungsänderungen weitreichende Befugnisse gesichert und ist der mächtigste Staatschef der Türkei seit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Er hat die Türkei zuletzt als Vermittler eines Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland ins Rampenlicht gebracht und das Land durch den Bau neuer Brücken, Kliniken und Flughäfen modernisiert. Der 69-Jährige genießt die Loyalität frommer Türken, die sich in der säkularen Türkei einst entrechtet fühlten. Er hat zahlreiche Korruptionsskandale und 2016 einen Putschversuch überstanden.

Präsident Erdoğan zeigte sich noch am Sonntagabend seinen Anhängerinnen und Anhängern. Foto: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Seine Popularität hat zuletzt aber gelitten, unter anderem wegen der hohen Inflation, die die Lebenshaltung für viele Türken drastisch verteuert, wegen einer nur langsamen Reaktion auf das verheerende Erdbeben im Südosten der Türkei mit mehr als 50.000 Toten und wegen seines repressiven Umgangs mit Kritikern. Erdoğan hat die meisten türkischen Institutionen fest im Griff und liberale Persönlichkeiten sowie Kritiker weitgehend ins Abseits gestellt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch konstatierte 2022, Erdogan habe die Türkei mit Blick auf die Menschenrechte um Jahrzehnte zurückgeworfen.

Herausforderer verspricht Westkurs

Kılıçdaroğlu hat zugesagt, die Türkei auf einen neuen Kurs zu bringen, indem er nach Jahren staatlicher Unterdrückung die Demokratie wiederbeleben, zu einer klaren Wirtschaftspolitik zurückkehren und die brüchigen Beziehungen zum Westen wieder aufbauen wolle. Sollte er gewinnen, könnten Tausende politische Gefangene freikommen. Der 74-Jährige hatte 2017 aus Protest gegen die repressive Politik Erdoğans und die Verhaftung eines oppositionellen Abgeordneten den "Marsch für Gerechtigkeit" initiiert. Zusammen mit vielen Anhängern war er dabei 450 Kilometer von Ankara nach Istanbul zu Fuß gelaufen.

Kurz nach Schließung der Wahllokale am Sonntag hatten erste Auszählungen Medienberichten zufolge Erdoğan noch bei knapp 60 Prozent der Stimmen gesehen. Beobachter gingen aber bereits zu dem Zeitpunkt davon aus, dass sich das Ergebnis noch deutlich verändern wird, da die ersten Ergebnisse meist aus ländlichen, konservativen Regionen kommen, in der Erdoğan eine treue Wählerschaft besitzt – und genauso kam es dann auch.



Neben dem Präsidenten wurde am Sonntag auch das Parlament neu gewählt. Medienberichten zufolge setzte sich dabei Erdoğans islamistisch orientierte AK-Partei im Bündnis mit anderen Parteien gegen die Opposition durch. Wegen des von Erdoğan eingeführten Präsidialsystems sind die Rechte der Abgeordneten aber ohnehin deutlich beschnitten. (flon, Reuters, 15.5.2023)