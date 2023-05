Betroffen sind laut Polizei der Bereich Schwarzenbergplatz, der Getreidemarkt, die Florisdorfer Brücke und die Nordbrücke stadteinwärts und die Reichsbrücke in beiden Fahrtrichtungen

Plakate mit den Forderungen der Letzten Generation. Foto: Letzte Generation

Wien – Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Montag kurz vor 8 Uhr den Verkehr im Bereich Schwarzenbergplatz, am Getreidemarkt, auf der Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke stadteinwärts und auf der Reichsbrücke in beiden Fahrtrichtungen blockiert. Die Polizei spricht von "nicht ordnungsgemäß angezeigten Versammlungen" und ist bereits vor Ort. Sie informiert laufend auf Twitter.

Die Gruppe Letzte Generation hat sich bisher noch nicht zu den Protesten geäußert. Die zentrale Forderung der Aktivistinnen und Aktivisten ist ein Tempolimit von 100 auf der Autobahn. (red, 15.5.2023)