Foto: AFP/BULENT KILIC

"Erdoğan hat verloren", titelte am Montagmorgen die oppositionelle türkische Tageszeitung "Cumhuriyet". Das wird Recep Tayyip Erdoğan selbst wahrscheinlich nicht so sehen, obwohl er am Sonntag tatsächlich im Vergleich zur letzten Präsidentenwahl deutlich weniger Stimmen erhalten hat. Dennoch, nach den ersten vorläufigen Ergebnissen der Präsidentschaftswahl hat zwar keiner der beiden Kandidaten im ersten Wahlgang gewonnen, dennoch liegt Erdoğan mit rund 49 Prozent etwa vier Prozentpunkte vor seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu.

Diese Zahlen sind immer noch vorläufig, weil nach wie vor nicht alle Stimmen ausgezählt sind und die Opposition beklagt, dass vor allem in ihren Hochburgen Auszählungen blockiert und damit auch Stimmen unterschlagen worden seien. Insgesamt erkannten beide Lager aber in den frühen Montagmorgenstunden an, dass es im ersten Wahlgang keinen Sieger gab und die Türkei nun auf eine Stichwahl zwischen Erdoğan und Kılıçdaroğlu am 28. Mai zusteuert.

Kılıçdaroğlu siegessicher

Erdoğan behauptete am Montagmorgen vor seinen Anhängern, er habe einen Vorsprung von rund zwei Millionen Stimmen. Laut den Zahlen der regierungsunabhängigen Nachrichtenagentur Anka liegen beide Kandidaten dagegen wesentlich näher aneinander. Kılıçdaroğlu und die anderen Parteiführerinnen und Parteiführer des Oppositionsbündnisses gaben sich am Montagmorgen kämpferisch. Kılıçdaroğlu sagte, es gebe in der Türkei sicher eine Mehrheit von über 50 Prozent für einen Wechsel zur Demokratie. "Deshalb werden wir in zwei Wochen ganz sicher gewinnen."

Der dritte Präsidentschaftskandidat Sinan Oğan, ein Ultranationalist, landete abgeschlagen mit fünf Prozent weit hinter den anderen beiden Kandidaten. Oğan klagte ebenfalls über massive Behinderungen seiner Kampagne, wollte sich am Montagmorgen aber noch nicht festlegen, ob er eine Wahlempfehlung für die Stichwahl in zwei Wochen abgeben wird.

Absolute im Mehrheit wohl verteidigt

Bei der gleichzeitig stattgefundenen Parlamentswahl hat das Regierungsbündnis von Erdoğan nach den bislang vorliegenden Zahlen seine absolute Mehrheit im Parlament verteidigen können. Seine AKP kam danach auf 36 Prozent, Kılıçdaroğlus CHP auf 26 Prozent. Die beiden nächstgrößeren Parteien, die rechtsradikale MHP, die mit Erdoğan koaliert, und die moderatere rechte İyi Parti, die im Oppositionsbündnis die zweitstärkste Kraft stellt, kamen jeweils auf rund zehn Prozent. Die Yesil-Sol-Liste, Grüne-Linke, unter deren Label die kurdische HDP gemeinsam mit kleineren linken Parteien angetreten war, kam auf neun Prozent. Erdoğans Parteienblock, zu dem noch zwei islamistische Kleinparteien gehören, hätte demnach seine absolute Mehrheit knapp verteidigt.

Nach den vorläufigen Ergebnissen hat Erdoğan auch in dem Erdbebengebiet eine Mehrheit verteidigen können. Obwohl es in den ersten Tagen nach dem Beben viel Kritik an dem Versagen der Regierung gegeben hatte, konnte Erdoğan mit vielen finanziellen Versprechen offenbar doch eine Mehrheit davon überzeugen, dass es nur mit ihm gelingen kann, die Region wiederaufzubauen.

Mögliches Patt

Mit seiner Mehrheit im Parlament wird Erdoğan nun darauf verweisen, dass es bei der Stichwahl um die Präsidentschaft bei einem Sieg von Kılıçdaroğlu zu einem Patt zwischen Präsident und Parlament kommen würde, weil sich beide blockieren könnten. Die Opposition wird nun erst einmal abwarten, ob die abschließende Auszählung und die Einwendungen, die sie gegenüber dem Hohen Wahlrat geltend machen wird, das Ergebnis noch zu ihren Gunsten verändern.

Das würde ihr mehr Schwung für die zweite Runde geben. (Jürgen Gottschlich aus Istanbul, 15.5.2023)