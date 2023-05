Derzeit werden noch etwa 90 Prozent aller Dokumente in der Branche per Hand erstellt – das könnte sich bald ändern. Foto: Getty Images/iStockphoto/kumikomini

Wien – Österreichs Kanzleien und Rechtsabteilungen sind – zumindest bislang – keine großen Fans von ChatGPT. Laut dem Legal-Tech-Barometer, einer Branchenstudie der Plattform Future Law und Lexisnexis, verwenden das KI-Tool nur vier Prozent der Befragten. Nur 28 Prozent glauben, dass es eine Unterstützung am Arbeitsplatz sein kann.

Unterstützung im Arbeitsalltag



Der fortschreitenden Digitalisierung im Rechtsbereich tut das aber keinen Abbruch: Mittlerweile setzt mehr als die Hälfte der Rechtsabteilungen und Kanzleien auf digitale Tools. Zentral sind etwa elektronische Datenbanken oder Systeme für digitale Akten. Wer ein innovatives Arbeitsumfeld biete, habe es gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels leichter, Mitarbeiter zu halten und Talente zu finden, so der Tenor der aktuellen Branchenstudie.

Der Mangel an Mitarbeitern und die Automatisierung von Aufgaben stehen heuer im Fokus, sagt Sophie Martinetz, Gründerin von Future-Law. "Rechtsabteilungen und Kanzleien leisten noch enorm viel händische Arbeit."

Fokus auf Kernaufgaben

So werden etwa 90 Prozent aller Dokumente in der Branche per Hand erstellt und etwa Mustervorlagen manuell überarbeitet, was Juristinnen und Juristen von ihrer Kernaufgabe – nämlich der rechtlichen Beratung – abhalte. "Auf Dauer macht das gutausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzufrieden", glaubt Martinetz. Rund zwei Drittel der Befragten geben an, dass ihre Arbeit zu 30 Prozent aus sich wiederholenden Tätigkeiten besteht.

Future-Law erhebt mit dem Legal-Tech-Barometer einmal im Jahr die Stimmungslage in der Branche. Befragt werden Anwältinnen, Rechtsabteilungen und Notare. (japf, 16.5.2023)