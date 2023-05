Das in Washington ansässige Unternehmen Mammoth Overland hat ein Off-Road-Campingfahrzeug namens Extinction Level Event (Ele) vorgestellt. Der Name deutet es schon an: Dieser Camper wurde dafür gebaut, um ein katastrophales Ereignis zu überdauern. Denn "Ellie", wie ihn der Hersteller nennt, unterscheidet sich dann doch sehr von den Modellen, die man sonst zu Gesicht bekommen. Der Anhänger ist offroad-tauglich, seine kantige Karosserie ist mit Stahlpanzerung und Kufenplatten verstärkt. Wem das noch nicht reicht, der kann auch auf eine kugelsichere Panzerung aufrüsten.

Luftfilter und Bärenspray

Wenn man sich aber mehr Sorgen um natürliche Bedrohungen macht: die Vorderseite des Anhängers ist mit einem Bärenspray-System ausgestattet, das von der Kabine aus ausgelöst werden kann, falls Meister Petz zu aufdringlich werden sollte. Das Fahrzeug fährt auf dicken Geländereifen und ist mit einer ausschwenkbaren Küchenzeile und einem Dachträger für Abenteuerausrüstung wie Schneeschuhe, eine Schaufel und eine Axt ausgestattet.

Mammoth Overland

"Ellie" verfügt über zwei Türen im "U-Boot-Stil". Soll heißen: Der Innenraum ist vollständig abgedichtet und steht unter Druck. Die voll isolierte Kabine ist spartanisch eingerichtet, verfügt aber über ein Bett und viel Laderaum. Es gibt jedoch einige nützliche Annehmlichkeiten, etwa einen "Arbeitsbereich" mit Starlink-Internetanschluss, ein Dualband-Radiosystem und einen 32-Zoll-Fernseher sowie ein Klimatisierungssystem für raues Wetter.

Es gibt auch eine Reihe von Funktionen, die einen selbst in den schlimmsten Situationen schützen, zum Beispiel ein Luftfiltersystem, das sechs Monate lang halten kann, ein Wasserfiltersystem sowie eine Nachtsichtkamera und eine Dachluke, damit man immer genau weiß, was draußen vor sich geht. Der Anhänger ist außerdem mit vier Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 100 Amperestunden ausgestattet, die alles am Laufen halten. Sie können während der Fahrt oder über zwei auf dem Dach montierte 100-Watt-Solarzellen aufgeladen werden.

Mammoth Overland

"Wir haben den Ele nach Flugzeugstandards entwickelt", sagt Mammoth-Präsident Scott Taylor in einer Erklärung. "Es kann mit allem umgehen, was Campern begegnen könnte, von Bären über Waldbrände bis hin zu sozialen Unruhen."

Der Ele wird sein öffentliches Debüt auf der Overland Expo West in Arizona Ende dieses Monats geben. Mammoth nimmt ab sofort Bestellungen für das Fahrzeug über seine Website entgegen. Der Preis für den kompakten Anhänger liegt bei 67.000 Dollar (rund 62.000 Euro). Die kugelsichere Panzerung kostet zusätzlich 25.000 Dollar (rund 23.000 Euro). (red, 15.5.2023)