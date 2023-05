In dieser Galerie: 2 Bilder Einer überragte alle: Jayson Tatum. Foto: AP/Steven Senne Während Tatum brillierte, lief es für die Philadelphia-Stars Embiid und Harden überhaupt nicht nach Wunsch. Foto: APA/Getty Images/AFP/Adam Glanzman

Boston – NBA-Rekordmeister Boston Celtics steht im Finale der NBA-Eastern-Conference. Im entscheidenden siebenten Spiel im Duell gegen die Philadelphia 76ers feierten die Celtics am Sonntag einen 112:88-Heimsieg. Jayson Tatum kam auf 51 Punkte sowie 13 Rebounds und stellte damit einen Rekord auf. Nie zuvor hat ein NBA-Profi in einem siebenten Spiel einer Play-off-Serie besser abgeschnitten. Um ins Finale aufzusteigen, muss Boston nun die Miami Heat aus dem Weg räumen.

"Ich war froh, dass wir eine weitere Chance bekommen haben. Unsere Saison hätte nach Spiel sechs vorbei sein können", sagte Tatum, der zuvor großen Anteil daran gehabt hatte, dass die Celtics in Philadelphia eine erfolgreiche Aufholjagd hinlegten und überhaupt Spiel sieben erzwangen. "Wir haben uns gesagt: Es kann jetzt nur noch aufwärts gehen."

Embiid und Harden enttäuschend

Für 76ers-Superstar Joel Embiid, der erstmals zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde gewählt worden ist, und James Harden ist die Saison hingegen vorbei. Beide enttäuschten am Sonntag – Embiid hatte nur 15 Punkte, Harden war mit neun Zählern nicht mal zweistellig. "Wir haben einen unerledigten Job", sagte Embiid. "Ich glaube, er und ich haben noch immer eine Chance zu gewinnen. Aber es wird mehr brauchen als nur uns beide."

Am Mittwoch (Donnerstag 02.20 Uhr MESZ) beginnt für die Celtics die Serie gegen Miami. Für den 17-fachen Meister ist es die fünfte Teilnahme an den Conference Finals in den vergangenen sieben Jahren – und eine Neuauflage des Eastern-Conference-Finales der Vorsaison. Den Titel gewonnen haben die Celtics zuletzt in der Saison 2007/2008. Vor einem Jahr setzte es eine Final-Niederlage gegen die Golden State Warriors. (APA, 15.5.2023)

NBA-Ergebnis vom Sonntag – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

Boston Celtcis – Philadelphia 76ers 112:88. Endstand in Serie: 4:3. Boston im Finale gegen Miami Heat