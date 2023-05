Tayyip Erdoğan bindet seine Unterstützer nicht nur mit dem Islamismus, sondern auch mit seinem Nationalismus an sich. Diese Mischung verfängt über den harten Kern hinaus – noch immer. Foto: APA / AFP / Aden Altan

Für einen Mann mit einer politischen Geschichte wie Recep Tayyip Erdoğan mag es schmerzlich sein, wenn er sich nun sehr wahrscheinlich einer Präsidentenstichwahl stellen muss: Dabei sind die Zahlen, die ihn beim zweiten Wahldurchgang am 28. Mai als Favoriten vor seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu sehen, ein unerwartet großer Erfolg. Es trennen Erdoğan nur ein paar Prozentpunkte vom Ergebnis vom Jahr 2018. Auch in den Erdbebengebieten konnte er gewinnen, und die großen Städte brachten nicht – wie von der Opposition bis zuletzt erwartet – den Umschwung. Es ist wahrscheinlich, dass Erdoğan im Amt bleibt.

Kılıçdaroğlu ist dem Präsidentenpatriarchen näher gerückt, als es jemals einer vor ihm geschafft hat, und die Opposition, eine aus sechs sehr unterschiedlichen Parteien bestehende Wahlallianz, will weiterkämpfen. Kılıçdaroğlus Chancen stehen jedoch eher schlecht. In den nächsten zwei Wochen Wahlkampf werden – sollte Erdoğans Stimmanteil aus der ersten Runde nicht doch nicht über 50 Prozent steigen – die Vorteile, die der amtierende Präsident durch den in seinen Diensten stehenden bürokratischen Apparat genießt, noch stärker zum Tragen kommen.

Erdoğan, dessen AKP im Parlament weiter stärkste Partei bleibt und dessen Bündnis dort die Mehrheit behält, wird eindringlich vor der Lähmung warnen, die dem Land droht, wenn die Präsidentschaft in einer Hand und das Parlament in einer anderen ist. Das wird wieder bei den Schwächsten verfangen, die die Hilfe des Staats dringend brauchen, unter anderem im Erdbebengebiet.

Aber stärker noch wiegt, dass Erdoğan nicht nur, wie sich gezeigt hat, sicher weiter über seine konservativ-islamische Klientel verfügt, die trotz des Staatsversagens beim Erdbeben, trotz Korruption und Misswirtschaft weiter an ihn glaubt. Die von ihm offerierte Mixtur aus Islam und türkischem Nationalismus deckt viel weitere Bereiche als nur den Konservativismus ab. Das ergibt eine Mehrheit in der Bevölkerung. Die Mischung zwischen Islam, Islamisierung der Gesellschaft und Nationalismus hat sich in der Türkei voll durchgesetzt.

Verschwörung des Westens

Der dritte Kandidat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, der Ultranationalist Sinan Oğan, kokettiert nun zwar offiziell mit einer Wahlempfehlung für Kılıçdaroğlu – unter der Voraussetzung, dass dieser die Wähler und Wählerinnen der kurdischen HDP ausschließt. Das wird natürlich nicht geschehen. Die fünf Prozent Oğans sind zwar ein Außenseiterergebnis, aber ein paar davon werden an den "besseren" Nationalisten Erdoğan gehen, der im Wahlkampf groß die Karte der Einmischung von außen und der Verschwörung des bösen Westens gegen ihn gespielt hat.

Wären die Ultranationalisten ein Block, so wären sie im Parlament stärker als die kemalistisch-sozialdemokratische CHP von Kılıçdaroğlu, die größte Oppositionspartei: Auch der Partner Erdoğans, die rechte MHP, hat mit zehn Prozent erstaunlich stark abgeschnitten.

Anders als von manchen befürchtet, sind die Wahlen ruhig und geordnet abgelaufen. "Demokratisch", mit gleichen Chancen und Freiheiten für alle, waren diese Wahlen jedoch nicht. Das ist die Türkei nicht mehr, Erdoğan hat sie umgebaut. Aber auch die Erwartung, dass Menschen in großen wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten automatisch für einen Wandel stimmen, war übertrieben. Viele Türken und Türkinnen trauen Kılıçdaroğlu nicht zu, das Steuer herumzureißen. Erdoğans Ruhm als Mann, der den kleinen Leuten hilft, hat trotz der harten Realität überlebt. (Gudrun Harrer, 15.5.2023)