Jonathan Marchessault sorgte mit einem Hattrick im Mitteldrittel für den Sieg der Golden Knights. Vegas ist somit weiter und die Oilers sind gescheitert. Foto: Reuters/Walter Tychnowicz/USA TODAY Sports

Edmonton – Der Stanley Cup geht zum 29. Mal hintereinander an einen US-Klub. Mit den Edmonton Oilers ist am Sonntag das letzte kanadische Team ausgeschieden, womit das Eishockey-Mutterland seit dem Erfolg der Montreal Canadiens 1993 weiter auf einen Triumph in der National Hockey League (NHL) warten muss. Die Oilers mit den beiden Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl verloren das Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights mit 2:5 und die "best of seven"-Serie mit 2:4.

Die Golden Knights entschieden dank Jonathan Marchessault die Partie im Rogers Place für sich. Nach einem 1:2-Rückstand nach dem ersten Drittel sorgte der Kanadier mit einem Hattrick im Mitteldrittel (25., 28., 39.) für die Wende. Die Mannschaft aus Las Vegas trifft im Finale der Western Conference entweder auf die Dallas Stars oder die Seattle Kraken, die am Montag in Dallas das entscheidende siebente Spiel absolvieren.

Für den Kanadier McDavid, der überragende Scorer im Grunddurchgang, und den Deutschen Draisaitl, der mit 13 Treffern im Play-off die Torschützenliste überlegen anführt, ist die Saison in Nordamerika damit zu Ende. Die deutsche Nationalmannschaft hofft nun, dass Draisaitl das DEB-Team bei der WM in Tampere verstärkt. Deutschland trifft am Freitag auf Österreich, ob Draisaitl dafür schon in Frage kommen könnte, ist offen. (APA, 15.5.2023)

NHL-Ergebnis vom Sonntag – Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Western Conference:

Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 2:5. Endstand in Serie: 2:4.

Finale Eastern Conference:

Carolina Hurricanes – Florida Panthers

Finale Western Conference: Vegas Golden Knights – Sieger aus Dallas Stars/Seattle Kraken (Stand 3:3).