Klimaaktivismus Letzte Generation und Kabarettisten blockieren Brücke in Wien

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat Montagfrüh die dritte Woche in Folge den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Unterstützung bekam sie bei der Reichsbrücke von den "Kabarettist:innen for Future", wo u. a. Martin Puntigam, Robert Palfrader und Günther Paal alias "Gunkl" die Straße blockierten