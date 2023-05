Musk reist nach Frankreich. Foto: Reuters / Jonathan Ernst

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Multimilliardär Elon Musk am Montag im Elysée empfangen. Sie hätten über "die Attraktivität Frankreichs" mit Blick auf ausländische Investoren gesprochen, teilte der Elysée mit, ohne Details zu nennen. Bei ihrem vergangenen Treffen im Dezember in New Orleans hatten der Präsident und der US-Unternehmer bereits über Vorhaben wie die Produktion elektrischer Autos und Batterien gesprochen.

Macron hatte Musk damals auch indirekt für seinen Umgang mit Twitter kritisiert. Das soziale Netz müsse die europäischen Regeln beachten, betonte Macron. Dazu zählten etwa transparente Nutzerbedingungen, die Moderation der Inhalte und der Schutz der Meinungsfreiheit. Musk war in die Kritik geraten, nachdem er bei Twitter neue Regeln eingeführt hatte, die das Verbreiten von Falschinformationen erleichterten.

Milliardeninvestition

Am Montagnachmittag will Macron mit etwa 200 Chefinnen und Chefs internationaler Unternehmen in Versailles zusammentreffen. Es ist die sechste Auflage des von ihm initiierten Investorentreffens unter dem englischen Titel "Choose France" ("Entscheidet Euch für Frankreich", Anm.). Heuer sollen Investitionen in Höhe von 13 Milliarden Euro angekündigt werden, davon etwa die Hälfte in erneuerbare Energien, Atomenergie und Batterien. (APA