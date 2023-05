In das von Bildungsstadtrat Wiederkehr vorgestellte Digitalpaket fließen in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro – auch WLAN ist in jeder Klasse geplant

Wann es die Laptops und das WLAN geben soll, ist noch unklar – die Ausschreibungen werden ab Herbst 2023 durchgeführt. Foto: Thomas Trutschel/photothek.net

In Wien erhalten alle Lehrkräfte künftig einen Laptop. Die Maßnahme ist Teil eines Digitalpakets, das Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) sowie Neos-Klubchefin Bettina Emmerling am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus präsentiert haben. Investiert wird auch in die WLAN-Ausstattung. In Zukunft soll es dieses in jeder Klasse geben. Für das Paket werden insgesamt 100 Millionen Euro veranschlagt.

Die digitale Infrastruktur werde auch in der Schule immer wichtiger, betonte Wiederkehr. Für den entsprechenden Ausbau wolle man nun investieren. Das Motto laute "Jeder Lehrperson ihren Laptop". Wien spendiert sämtlichen Pädagoginnen und Pädagogen in Wiener Schulen – also in Volksschulen oder Mittelschulen – eigene Computer. Der Zeitplan ist dabei noch nicht gänzlich fixiert. Man wolle jedenfalls die dafür nötigen Ausschreibungen im kommenden Schuljahr durchführen, hieß es heute.

600 Koalitionsprojekte "in Umsetzung"

Der Ausbau in Sachen WLAN ist bereits jetzt im Gange, wobei die Volksschulen ab Herbst an die Reihe kommen. Vorgesehen ist laut den Neos auch die Ausstattung der Schulen mit Beamern und digitalen Whiteboards. Bei den Geldern handle es sich großteils um nun freigemachte zusätzliche Mittel, wobei der formale Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgt. Umgesetzt wird das Digitalpaket in den kommenden fünf Jahren.

Die Neos hoffen, dann noch in der Regierung zu sein, wie Wiederkehr betonte. Das Ziel sei jedenfalls, bis 2030 mitzuregieren – also über die Wien-Wahl 2025 hinaus. Mit der bisherigen Bilanz der Regierungsarbeit zeigen sich die Pinken zufrieden. Von 800 im Koalitionspapier mit der SPÖ vereinbarte Projekten seien bereits rund 600 abgeschlossen oder in Umsetzung, betonte man heute. (APA, red, 15.5.2023)