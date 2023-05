Nicht nur in der Türkei (Foto aus Ankara), sondern auch in Österreich dürften viele sich über den relativen Wahlerfolg Recep Tayyip Erdoğans freuen. Foto: APA / AFP / Adem Altan

Wien – Noch ist nicht vollständig ausgezählt – die Zahlen, die die staatliche türkische Agentur Anadolu am Montagvormittag meldete, zeigen aber bereits einen klaren Trend: Jene Türkinnen und Türken, die in den vergangenen Tagen in Österreich zur Wahl gegangen sind, haben erneut mit großer Mehrheit für Präsident Recep Tayyip Erdoğan gestimmt. Bei einem Auszählungsgrad von 82 Prozent – angegeben werden in der Türkei die bereits geöffneten Wahlurnen und nicht die Zahl ausgezählter Stimmen – liegt Erdoğan bei 71,68 Prozent. Er liegt damit deutlich über dem Wert, den er in der Türkei selbst erreicht hatte, und auch über seinem Stimmanteil unter den Auslandstürken insgesamt (56,1 Prozent).

Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der Chef der sozialdemokratisch-kemalistischen CHP, kommt in Österreich demnach auf 26,15 Prozent der Stimmen. Keine Rolle spielten der Ultranationalist Sinan Oğan, der nur rund 1,5 Prozent erreichte, und der vor der Wahl zurückgetretene Kandidat Muharrem İnce, die zusammen rund zwei Prozent erreichten.

Hohe Zustimmung auch in Deutschland

Ein endgültiges Ergebnis wird in den kommenden Stunden erwartet. Unklarheiten gibt es noch zur Wahlbeteiligung. Die Agentur Anadolu gibt diese mit 49,9 Prozent an. Botschafter Ozan Ceyhu sagte bei seiner Stimmabgabe Ende April vor Medien, dass er an eine "Rekordbeteiligung" von über 55 Prozent glaube.

Das Ergebnis des Staatschefs würde, wenn es sich bestätigt, jenem der letzten Wahl 2018 entsprechen. Damals war Erdoğan auf 72 Prozent aller in Österreich abgegebenen Stimmen gekommen.

Ähnlich wie in Österreich ist auch das Resultat in anderen EU-Staaten mit größeren türkischen Bevölkerungsanteilen. In Deutschland kam der Präsident laut vorläufigen Zahlen auf 64 Prozent der Stimmen, in Frankreich wählten ihn 62 Prozent der Abstimmenden. Weltweit ergibt sich für Erdoğan aber nur in den großen EU-Staaten sowie in Nordafrika und im Nahen Osten eine Mehrheit. In Nord- und Lateinamerika, in Russland, Indien und Australien kommt Kılıçdaroğlu auf teils beachtliche Mehrheiten.

Zu beachten ist bei den Zahlen immer ein Bias, der sich aus der Zustimmung zur Regierung ergibt: Zur Wahl gehen vor allem jene, die der Auszählung vertrauen und sich dem türkischen Staat nahe fühlen. Jene 50 Prozent, die nicht zur Wahl gegangen sind, tun dies oftmals auch deshalb, weil sie diese Kriterien für sich nicht erfüllt sehen. (red, 15.5.2023)