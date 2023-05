Über Künstliche Intelligenz zwischen Euphorie und Angst wurde bei "Im Zentrum" diskutiert. Screenshot: tvthek.orf.at

Dieser Text, das vorausgeschickt, wird von einem Homo sapiens mit leichtem Kopfweh verfasst. Das Schädelweh hat zwar andere Gründe als das Thema von Im Zentrum. Dieses, Künstliche Intelligenz und wir – zwischen Euphorie und Angst, hat allerdings das Zeug, Köpfe schmerzvoll rauchen zu lassen. Claudia Reiterer geht es immerhin heiter an. Sie fragt Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung (ÖVP), wie er von der KI namens ChatGPT eingeordnet werden möchte. "Als Freund oder Feind?" Tursky sieht sich als eine Art "Frenemy", der Chancen erkennt, aber auch die Risiken. Regeln seien wichtig, das findet auch Philosoph Richard David Precht. Letztlich gehe es ja um das Vertrauen in die Seriosität von Information. Ansonst seien Demokratie und der Glaube an deren Institutionen erledigt.

Marcus Arige von der Wirtschaftskammer Wien hat nichts gegen Regeln. Vor allem aber ist er für den KI-Fortschritt und gegen Tursky, dem er unzureichende Förderung im Tech-Bereich vorwirft. Sarah Spiekermann von der WU sitzt zwar neben Arige, sie ist jedoch nicht Tech-euphorisch. Wir sollten uns eher "unheimlich fürchten", da "die Entwicklung unkontrolliert stattfindet". Johanna Pirker von der TU Graz wirkt diesbezüglich nicht furchterfüllt, sie ist aber auch für Regeln und Transparenz.

Im Zuschauerraum erblüht derweil Hoffnung. Ob man für richtige Entscheidungen Politiker nicht durch KI ersetzen könnte? Nein, sagt Precht. Die Frage unterstelle, dass es bei Politik um Wahrheit gehe. Das bestritt Precht, während auch Tursky nicht von einer KI ersetzt werden wollte. Hernach ging es kurz um Arbeitsplätzetod durch KI. Dazu bräuchte es jedoch eigene Sendungen. (Ljubiša Tošić, 15.5.2023)