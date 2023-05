Als primärer Bieter in dem Verfahren tritt wie erwartet das Fortress Consortium auf, das einer Zahlung von 225 Millionen Dollar zugestimmt hat

Die Vice Media Group hat ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beantragt. Foto: Vice Media Group

Die Suche nach einem Käufer der Vice Media Group ist erfolglos verlaufen: Das Unternehmen hinter den Medien "Vice" und "Motherboard" hat am Montag in New York ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beantragt, berichtet das US-Nachrichtenportal "Axios". Während eines solchen Verfahrens kann ein Unternehmen seine Geschäfte unter dem temporären Schutz des Gerichts vor den Gläubigern weiterführen, sich reorganisieren und sanieren.

Für die Mediengruppe, die für eine neue, zukunftsträchtige Form des Journalismus getrommelt hat, bedeutet dies einen tiefen Fall. War die Vice Media Group im Jahr 2017 noch mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet worden, soll es im vergangenen Jahr laut "Axios" nicht gelungen sein, einen Bieter zu finden, der einen neunstelligen Dollarbetrag gezahlt hätte.

Als primärer Bieter im Insolvenzverfahren nach Chapter 11 tritt nun wie erwartet das Fortress Consortium auf. Es setzt sich aus der Fortress Investment Group unter Beteiligung des Soros Fund Management und von Monroe Capital zusammen. Alle drei Unternehmen haben 2019 Geld in "Vice" gepumpt. Fortress hat "Vice" auch in diesem Jahr nochmals 30 Millionen Dollar geliehen. Das Konsortium hat zugestimmt, die Vermögenswerte für 225 Millionen Dollar zu kaufen – außer "Vice" findet einen Bieter, der einen höheren Betrag zahlt.

Überbrückung

Als Überbrückung hat sich "Vice" 20 Millionen Dollar von der Bietergruppe gesichert, mit der sich das Medienunternehmen bis zum Verkauf über Wasser halten will. "Vice" hatte erst im April die Einstellung seines Programms "Vice News Tonight" bekanntgegeben. Fast gleichzeitig hatte auch "Buzzfeed" das Ende von "Buzzfeed News" verkündet. Die Nachrichtensparte sorgte mit investigativen Recherchen für Aufsehen und erhielt 2021 den Pulitzerpreis für Auslandsberichterstattung mit einer Recherche zur Inhaftierung von Uigurinnen und Uiguren in China. Allerdings dürfte die Abteilung nie wirklich profitabel gewesen sein.

"Vice" wurde 1994 als Punk-Magazin im kanadischen Montreal mit einem Fokus auf Subkulturen von Shane Smith, Suroosh Alvi and Gavin McInnes gegründet. McInnes verließ die "Vice"-Redaktion 2007 aufgrund "kreativer Differenzen" und gehörte 2016 zu den Gründern der rechtsextremen Gruppierung Proud Boys. "Vice" wuchs indessen zu einem globalen Medienunternehmen samt Filmstudio und Werbeagentur heran.

Millionen-Investitionen

Die erste große Cash-Spritze für "Vice" gab es 2011 vom britischen Medienkonzern WPP, zwei Jahre später investierte 21st Century Fox rund 70 Millionen Dollar in "Vice". 2015 pumpte der Disney-Konzern rund 200 Millionen Dollar in "Vice", das 2017 weitere 450 Millionen Dollar vom Private-Equity-Giganten TPG Capital lukrierte.

Zur Wende kam es laut "Axios" 2018, als Disney 157 Millionen seiner ursprünglich im gleichen Jahr investierten 400 Millionen Dollar abschrieb. 2023 sei klar geworden, dass "Vice" Schwierigkeiten habe, einen Käufer zu finden, der mehr als eine Milliarde Dollar zu zahlen bereit ist. Laut "Axios" rechnet "Vice" damit, dass das Insolvenzverfahren nach Chapter 11 zwei bis drei Monate dauern wird. (red, 15.5.2023)