Demnächst als "Mr. Musical" zu sehen: Alfons Haider. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Vom "Mr. Opernball" zum "Mr. Musical": Alfons Haider präsentiert in einer neuen vierteiligen ORF 2-Reihe ab Samstag, 3. Juni, erfolgreiche und beliebte Musicals des In- und Auslands. Bei "Mr. Musical präsentiert" steht jede der samstäglichen Ausgaben unter einem anderen Motto. Zum Auftakt werden die größten Musicalhits präsentiert, am 22. Juli die erfolgreichsten Musicals, am 16. September Musicals "Made in Austria" und am 18. November Musicals über Legenden.

Haider trifft dabei Stars, Kreative im Hintergrund und Fans. Der interimistische ORF-Unterhaltungschef Florian Illich freute sich in einer Aussendung besonders darauf, dass Stars und Nachwuchsdarstellerinnen und -darsteller "emotionale und musikalische Erinnerungen dieser Musicals in einem stimmungsvollen Showambiente auf die Bühne" bringen werden. "Wir haben das Gestern, das Vorgestern, das Heute und das Übermorgen gemeinsam in einer Show, die 40 Jahre umspannt – von 'Urkatze' Angelika Milster bis hin zu den heutigen 17-jährigen Absolventinnen und Absolventen der Kunstuniversität", strich Haider hervor. (APA, 15.5.2023)